REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2020 in judetul Giurgiu. Cati candidati pot intra in Parlament

Peste 18 milioane de alegatori au fost asteptati duminica la urne in cele peste 18.000 de sectii organizate in tara pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ. Senatorii si deputatii sunt alesi prin scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.

Din judetul Giurgiu, in legislatura 2016-2020, au intrat in Parlament patru deputati si un senator.

Partidele politice care si-au inregistrat listele pentru alegeri sunt urmatoarele:

UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA

ALIANTA USR PLUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

PARTIDUL PRO ROMANIA

PARTIDUL MISCAREA POPULARA

PARTIDUL VERDE

PARTIDUL SOCIALIST ROMAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)

ALIANTA PENTRU UNIREA ROMANILOR

PARTIDUL NOUA ROMANIE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN

PARTIDUL ROMANIA MARE

