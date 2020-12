REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2020 in judetul Mehedinti. Cati candidati pot intra in Parlament

Din judetul Mehedinti, in legislatura 2016-2020, au intrat in Parlament patru deputati si doi senatori.Partidele politice care si-au inregistrat listele pentru alegeri sunt urmatoarele:PARTIDUL ROMANIA MAREPARTIDUL SOCIALIST ROMANPARTIDUL ECOLOGIST ROMANCANDIDAT INDEPENDENTUNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIAPARTIDUL NATIONAL LIBERALPARTIDUL NOUA DREAPTAALIANTA PENTRU UNIREA ROMANILORPARTIDUL PRO ROMANIAPARTIDUL MISCAREA POPULARAPARTIDUL SOCIAL DEMOCRATALIANTA RENASTEREA NATIONALAPARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)ALIANTA USR PLUS