Rezultate partiale Arges: PSD a obtinut peste 43% din voturi, dublu fata de PNL, care are 18%

Dupa centralizarea proceselor verbale de la toate cele 522 de sectii de votare din Arges, la Camera Deputatilor PSD are 73.849 de voturi, reprezentand 43,32% din numarul total de voturi valabil exprimate. Pe pozitia a doua se situeaza PNL, cu 30.693 de voturi (18%), urmat de USR PLUS, cu 24.626 de voturi (14,44%).Pe urmatoarele pozitii se claseaza Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), cu 11.801 voturi (6,92%), Pro Romania, cu 8.792 de voturi (5,15%) si PMP, cu 7.682 de voturi (4,5%).La Senat, PSD a obtinut 74.351 de voturi (43,57%), PNL 31.647 de voturi (18,54%), USR PLUS 24.941 de voturi (14,61%), AUR 13.558 de voturi (7,94%), Pro Romania 8.973 de voturi (5,25%) si PMP 8.083 de voturi (4,73%).In judetul Arges s-au prezentat la vot , duminica, 174.704 de alegatori, reprezentand 33,38% din numarul celor inscrisi in listele electorale permanente.Judetul Arges are alocate patru mandate de senator si noua de deputat.