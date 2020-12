Rezultate partiale Brasov: USR PLUS, cele mai multe voturi in judet

Dupa numararea voturilor din toate cele 457 de sectii de votare, la Senat USR PLUS a obtinut 27,03% din voturi, PNL - 26,60%, PSD - 20,60%, iar AUR - 7,89%.Celelalte formatiuni politice au obtinut procente sub 5%, dintre acestea UDMR - 4,99%, PMP - 3,61% si Pro Romania - 3,59%, restul celor opt formatiuni politice avand, in total, aproximativ 5% din voturile valabil exprimate.In ce priveste Camera Deputatilor, primele patru formatiuni politice sunt, de asemenea, USR PLUS - 26,79%, PNL - 25,62%, PSD - 20,57% si AUR - 7,67%.UDMR a obtinut 4,95%, iar urmatoarele doua formatiuni politice sunt Pro Romania cu 3,61% si PMP cu 3,49, restul formatiunilor politice si candidatul independent totalizand, de asemenea, aproximativ 5 procente.La nivelul judetului Brasov, conform datelor AEP, prezenta la vot a fost de 31,88%, votand 165.161 de alegatori din totalul de 520 720 de persoane inscrise in registrul electoral. Din totalul voturilor, 161.255 sunt voturi valabil exprimate.Citeste si: Rezultate partiale Giurgiu. PNL a obtinut cele mai multe voturi. Pe locul 3 este AUR