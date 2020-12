Rezultate partiale Dambovita. PSD a obtinut 46% din voturi

"Va pot spune acum, dupa numararea a peste 80% din voturile valabil exprimate, PSD in Dambovita a inregistrat un scor de peste 46%, pe locul doi PNL 23%, pe trei USR 9%, pe locul patru AUR 7%, pe cinci Pro Romania 5%, iar pe locul sase PMP cu 4%", a spus liderul PSD Dambovita, Corneliu Stefan.El a subliniat ca social-democratii au avut in Dambovita cea mai buna echipa."Asa cum ar spune colegii nostri galbeni de suparare si colegii si prietenii dumnealor, noi astazi la Dambovita chiar ne putem lauda ca am reusit prin noi insine. Dumnezeu sa ne dea gandul cel bun, vom ramane cea mai buna echipa, am avut cei mai buni candidati si pentru Senat si pentru Camera Deputatilor", a mai afirmat Corneliu Stefan.CITESTE SI: REZULTATE alegeri parlamentare 2020. 94% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 29,94%, PNL - 25%