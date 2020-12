Rezultate partiale Galati. PSD conduce cu 20% peste PNL

"In acest moment, conform numaratorii paralele pe care am facut-o la PSD Galati, scorul pe care il vom obtine la nivelul judetului depaseste 40%. Vom avea un procent de peste 40%, PNL in jur de 20%, iar USR PLUS intre 10-15%. Credem ca vom obtine ceea ce ne-am si propus, doi senatori si cinci deputati. Este un scor care ne bucura foarte mult si ne permite sa ne incadram in obiectivul pe care ni l-am propus de a castiga alegerile cu un scor foarte bun. Este o continuare a increderii pe care noi am avut-o din partea galatenilor, carora vreau sa le multumesc ca in conditii foarte grele de pandemie si-au facut timp si au venit sa voteze. Votul galatenilor a fost un semnal foarte puternic ca acest Guvern trebuie sa plece acasa. Este un Guvern care nu s-a ocupat de nimic decat sa foloseasca pandemia in interes personal si nu a avut niciun fel de legatura fata de preocuparea pe care o are orice roman de buna-credinta in viata de zi cu zi", a spus Nica.In mandatul 2016 - 2020, PSD Galati a obtinut doua mandate de senator si cinci de deputat.Judetul Galati are patru functii de senator si noua de deputat.Citeste si: Rezultate partiale Neamt. PSD conduce cu peste 10 procente in fata PNL