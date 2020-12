Rezultate partiale Giurgiu: PNL a obtinut cele mai multe voturi. Pe locul 3 este AUR

In urma celor 78.822 de voturi valabil exprimate in cele 245 de sectii de votare din judetul Giurgiu, pentru Camera Deputatilor, 36.734 de voturi, respectiv 46,60% au revenit PNL, 25.247 de voturi, respectiv 32,03% au fost acordate PSD si 4.050 de voturi, respectiv 5,13% au fost acordate AUR. La Senat clasamentul se mentine cu 37.087 de voturi pentru PNL, respectiv 46,91% dintr-un total de 79.051 voturi valabil exprimate. PSD a obtinut 25.377 de voturi, respectiv 32,10%, iar AUR a obtinut 4.426 de voturi, respectiv 5,59%.Alianta USR PLUS a obtinut 3.985 de voturi la Camera Deputatilor, respectiv 5,05%, si 4.074 de voturi la Senat, respectiv 5,15%, fiind urmata de Pro Romania care a obtinut 3.633 de voturi la Camera Deputatilor, respectiv 4,60%, si 3.620 de voturi la Senat, respectiv 4,57%.PMP a obtinut la Giurgiu 2.144 de voturi, respectiv 2,72% la Camera Deputatilor si 2.217 de voturi, respectiv 2,80%, la Senat, PER a obtinut 307 voturi, respectiv 0,389% la Camera Deputatilor si 365 de voturi, respectiv 0,46% la Senat, UDMR a obtinut 177 de voturi, respectiv 0,22%, la Camera Deputatilor si 202 voturi, respectiv 0,255 procente la Senat.In judetul Giurgiu numarul total de alegatori inscrisi pe listele permanente a fost de 220.070, fiind organizate 245 de sectii de votare. Au votat pe liste permanente 71.179 de persoane, pe liste suplimentare au fost 8.018 alegatori, iar numarul total de votanti a fost de 81.312. Prezenta la vot a fost de 36,94%.Citeste si: Rezultate partiale Hunedoara. PSD invingator, urmat de PNL