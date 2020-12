Rezultate partiale Harghita si Covasna. Liderul PNL, dezamagit ca romanii nu au inteles ca neprezentarea la vot e in defavoarea lor

Acesta a mentionat ca este prematur sa se pronunte cu privire la rezultatul scutinului electoral la nivelul judetului, dar in opinia sa absenteismul romanilor a avantajat UDMR si nu este exclus ca aceasta formatiune politica sa obtina toate cele patru mandate de deputat."Am avut o campanie electorala mai buna ca oricand, sunt foarte multumit de campanie, de echipa, de munca tuturor colegilor mei, dar sunt foarte nemultumit de absenteismul electoratului romanesc la nivelul judetului, care avantajeaza UDMR. E prematur sa ne pronuntam, inca nu am finalizat numaratoarea paralela, dar nu e exclus ca UDMR sa castige si cel de-al patrulea mandat de deputat (...) Mesajul nostru din campania electorala a fost clar: sa iasa la vot, dar se pare ca nu au inteles mesajul, iar rezultatele sunt in defavoarea noastra, a romanilor, care s-ar putea sa nu mai avem reprezentare in Camera Deputatilor", a declarat, pentru AGERPRES, Olimpiu Floroian.Acesta a mai adaugat ca a tras un semnal de alarma in acest sens imediat dupa alegerile locale, cand, pe fondul prezentei scazute la vot si disiparii voturilor romanilor intre mai multe partide, comunitatea romaneasca din Sfantu Gheorghe a pierdut trei consilieri locali, fiind reprezentata in prezent de un singur consilier liberal.Potrivit Autoritatii Electorale Permanente, prezenta la vot in judetul Covasna a fost de 31,18%, fata de 38,25% cat a fost la alegerile parlamentare din 2016.Toate alegerile postdecembriste au fost castigate detasat de UDMR in judetul Covasna.De altfel, la alegerile parlamentare din 2016, UDMR Covasna si-a adjudecat trei mandate de deputati si unul de senator, celelalte doua, unul la Senat si unul la Camera Deputatilor, revenind Partidului Miscarea Populara in urma redistribuirii voturilor la nivel national.UDMR a castigat detasat alegerile pentru Camera Deputatilor in judetul Harghita, cu peste 83% din voturile valabil exprimate, arata numaratoarea paralela partiala realizata de organizatia judeteana a PNL.Potrivit sursei citate, dupa numararea voturilor in 258 din cele 291 de sectii de votare din judet, UDMR a fost votat de 83,77% dintre electorii prezenti la urne, la mare distanta situandu-se lista PSD , preferata de 4,29% dintre alegatori.De asemenea, PNL a fost votat de 3,5% dintre persoanele care si-au exprimat optiunea electorala, USR -PLUS a fost votat de 1,9% dintre alegatori, PMP de 1,1 %, Pro Romania de 0,72%, iar alte formatiuni au obtinut, in total, 4,72% dintre voturi.In judetul Harghita, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, prezenta la vot a fost de 37,25 %, cea mai scazuta participare la urne inregistrandu-se in localitatile locuite preponderent de romani.CITESTE SI: REZULTATE PARTIALE alegeri parlamentare 2020. 87% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 30,05%, PNL - 24,86%