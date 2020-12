Rezultate partiale Hunedoara: PSD invingator, urmat de PNL

Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72% din totalul celor 122.834 de voturi valabil exprimate, urmat de PNL - 23,13%, AUR - 10,55%, USR PLUS 10,39%, in timp ce Pro Romania a adunat 4,99% din voturi. Restul partidelor politice nu au depasit pragul electoral de 5%.La Camera Deputatilor, PSD a obtinut 38,84% din totalul celor 122.719 voturi valabil exprimate, urmat de PNL - 23,36%, AUR - 10,55% si Pro Romania - 5,15%. Celelalte partide se afla sub pragul electoral.In judetul Hunedoara a fost inregistrata o prezenta la urne de 33,04%. La vot s-au prezentat 125.454 de persoane, dintre care 113.925 au fost votanti pe liste permanente, 10.409 au fost pe liste suplimentare, iar cu urna mobila au votat 1.120 de persoane.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Rezultate oficiale partiale BEC. PSD - 29,83%, PNL 24,66%, USR-PLUS - 15,44%