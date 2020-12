Rezultate partiale Neamt. PSD conduce cu peste 10 procente in fata PNL

Astfel, la Senat, PSD are 34% iar PNL a intrunit 23,6%. Pe pozitia a treia se situeaza AUR cu 14,7%, urmata de Alianta USR PLUS cu 12,1%. Pro Romania are 4,5 % si PMP - 4,1%.Pentru Camera Deputatilor, PSD a obtinut 33,6%, conform aceleiasi numaratori, urmat de PNL cu 24%. AUR are 14,1% si USR PLUS - 11,7%. Pro Romania a obtinut 4,4 % si PMP - 3,9%.Rezultatele sunt de la 374 dintre cele 490 de sectii de votare.Prezenta la vot a fost in judetul Neamt de 29,09%.Citeste si: Rezultate partiale Bihor. PNL pe primul loc, urmat de PSD