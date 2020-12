Rezultate partiale Neamt: PSD, cu aproximativ 10 procente peste PNL. AUR pe locul 3

La Senat, PSD Neamt a obtinut 33,5% (43.638 voturi), PNL - 23,14% (30.140 voturi), AUR - 14,31% (18.637 voturi), iar Alianta USR PLUS - 13,08% (17.033 voturi).Pro Romania a obtinut 4,6% (5.988 voturi), iar PMP - 4,46% (5.815 voturi).La Camera Deputatilor, PSD Neamt are 33,07% (42.950 voturi), PNL - 23,6% (30.654 voturi), AUR - 13,72% (17.817 voturi) si Alianta USR PLUS - 12,71% (16.515 voturi).Pro Romania a intrunit 4,5% (5.842 voturi), iar PMP - 4,22% (5.482 voturi).In judetul Neamt prezenta la vot a fost de 29,09%.La Senat s-au inregistrat 130.265 de voturi valabil exprimate, iar la Camera Deputatilor 129.893.Citeste si: Rezultate partiale Teleorman. PSD, scor de peste 41%