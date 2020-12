Rezultate partiale Prahova: PSD a obtinut cele mai multe voturi, urmat de PNL si USR-PLUS

Astfel, conform sursei citate, dupa centralizarea datelor din 610 sectii de votare din totalul celor 624 organizate in judet, PSD a obtinut, la Senat, 59.342 de voturi, urmat de PNL, cu 53.702, de USR PLUS, cu 32.699, PMP - 11.452 si Pro Romania - 10.128 voturi.La Camera Deputatilor, PSD are, potrivit datelor partiale, 53.754 de voturi, PNL- 50.041, USR PLUS- 28.854, AUR- 17.293, PMP - 9.484, iar Pro Romania- 7.745.AUR nu a avut lista de candidati pentru Senat in judetul Prahova, fiind respinsa la depunere de catre Biroul Electoral Judetean.Prezenta la urne in judetul Prahova a fost de 30,13%, prezentandu-se la urne 195.836 de votanti.CITESTE SI: REZULTATE PARTIALE alegeri parlamentare 2020. 87% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 30,05%, PNL - 24,86%