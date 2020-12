Rezultate partiale Suceava: PSD, peste 28% din voturi

AUR a obtinut peste 14% din voturi la ambele Camere ale Parlamentului, iar Pro Romania nu a reusit sa treaca pragul de 5%.Dupa finalizarea centralizarii datelor din cele 560 de sectii de votare din judet, potrivit Biroului Electoral Central, la Camera Deputatilor, PSD a obtinut 28,13% din voturi, PNL - 24,14%, AUR - 14,45%, USR - 9,75%, PMP - 5,98% si Pro Romania - 4,13.La Senat, PSD a obtinut 28,53% din voturi, PNL - 24,63%, AUR - 14,72%, USR - 10,61%, PMP - 6,21% si Pro Romania - 4,29%.Conform acestor rezultate, PSD ar putea avea in judetul Suceava un senator ( Ioan Stan ) si patru deputati ( Eugen Bejinariu , Mirela Adomnicai, Vlad Popescu si George Soldan), PNL un senator (Daniel Cadariu) si trei deputati ( Ioan Balan , Angelica Fador si Bogdan Gheorghiu ), AUR un senator (Mircea Daneasa) si doi deputati (Florin Puscasu si Doru Acatrinei), iar USR PLUS un senator (George Mindruta) si un deputat (Radu Ciornei).Citeste si: Rezultate partiale Brasov. USR-PLUS, cele mai multe voturi in judet