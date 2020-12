Rezultate partiale Suceava. PSD pe primul loc cu 24,8% la Camera Deputatilor

Pe locul doi se situeaza PNL cu 21,4% la Camera Deputatilor si 21,9% la Senat.Totodata, USR -PLUS a obtinut 8,8% la Camera Deputatilor si 9,8% la Senat, urmat de PMP cu 5,7% si 5,8% la Camera Deputatilor, respectiv Senat.Pro Romania a obtinut 3,8% la Camera Deputatilor si 4,1% la Senat.Potrivit Biroului de presa al PSD Suceava, numaratoarea paralela s-a realizat pe 388 de sectii la Camera Deputatilor si 386 de sectii la Senat.Un procent de 28% din suceveni s-au prezentat duminica la vot pentru a alege patru senatori si cinci deputati care sa-i reprezinte in Parlament in urmatorii patru ani.CITESTE SI: REZULTATE PARTIALE alegeri parlamentare 2020. 87% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 30,05%, PNL - 24,86%