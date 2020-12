Rezultate partiale Teleorman: PSD, scor de peste 41%

La Senat, PSD a obtinut in Teleorman 47.223 voturi, ceea ce inseamna 42,62%, PNL se situeaza pe locul doi cu 38,62% (42.788 voturi), USR PLUS 5,05% (5.597 voturi), iar AUR 4,00% (4.436 voturi).La Camera Deputatilor, PSD are in Teleorman un scor de 41,95%, cu 46.391 voturi, si este urmat de PNL cu 39,01%, respectiv 43.143 voturi. Pe locul trei se situeaza USR PLUS cu 5,13% (5.675 voturi), iar pe locul patru s-a clasat AUR cu 3,59% (3.970 voturi).Acestea sunt rezultatele partiale prezentate de AEP in urma centralizarii voturilor din toate cele 334 sectii de votare din judet.Citeste si: Rezultate partiale Suceava. PSD, peste 28% din voturi