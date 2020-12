Rezultate partiale Timis: USR PLUS castiga alegerile, cu aproape 30%, urmata de PNL, PSD, AUR si PMP

In urma scrutinului de duminica, filialele din Timis ale Partidului Pro Romania si UDMR nu au atins pragul pentru intrarea in Parlament.La Senat, Alianta USR PLUS a obtinut 29,9%, urmata de PNL (24,86%), PSD (19,5%), AUR (8,57%) si PMP (5,62%).La Camera Deputatilor, cele mai multe sufragii le-a obtinut tot Alianta USR PLUS (29,18%), urmata de PNL (24,42%), PSD (19,44%), AUR (7,54%) si PMP (5,7%).Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 183.569 la Senat si 183.567 la Camera Deputatilor.Prezenta la urne in judetul Timis a fost 30,56%. Din totalul celor 191.503 de electori care si-au exercitat dreptul de vot , un numar de 171.628 au fost inscrisi pe liste permanente si 18.454 pe liste suplimentare, in timp ce urna mobila a fost solicitata de 1.421 de alegatori.In Timis, numarul total al votantilor inscrisi pe liste permanente este 626.555.La alegerile de duminica, cei mai multi votanti au fost din urban (57,1%).