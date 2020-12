Rezultatele partiale de la alegerile parlamentare din Arad: PNL are 28% din voturi, PSD - 19%, USR - 14%

Presedintele organizatiei municipale a PNL Arad, Sergiu Bilcea, care participa la numaratoarea paralela, a declarat, pentru AGERPRES, ca formatiunea pe care o reprezinta are 28% din voturi.Conform numaratorii paralele partiale a liberalilor, pe locul doi in preferintele alegatorilor se afla PSD, cu 19%, urmat de USR, cu 14%, si UDMR , cu 6%.Sub pragul electoral s-ar afla PMP - 4% si Pro Romania - 3%.Numaratoarea paralela partiala a liberalilor nu include AUR, Bilcea explicand ca in sistemul informatic folosit nu a fost inclusa si aceasta formatiune.In judetul Arad au fost asteptati la urne 386.478 de alegatori, iar prezenta a fost de 29,77%, conform datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.