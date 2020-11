Robert Turcescu ii ataca dur pe liderii USR: "Daca vor dori un calcul pragmatic, romanii vor alege o majoritate cu PNL si PMP"

"In mintea USR-istilor in momentul de fata, asa cum vad eu, toata campania electorala trebuie construita pe. Pai, PSD -ul ce sa il mai atace in momentul de fata... Pentru ca stiti cum sunt? Sunt ca o musculita. Se bat in momentul de fata PNL cu PSD, asta e confruntarea din sondaje pentru locul I. USR-istii vin cu o sabiuta, cu nu stiu ce... Nu mai incap la povestea asta.Dragnea e la puscarie, Iordache pleaca la Consiliul Legislativ cu colegul Dirca, deci nu poti sa il mai ataci nici pe bietul Iordache in chestiunea asta, s-a terminat. Tariceanu nu mai pupa Parlament, ce sa mai faci cu astia? Gata, la revedere! Atunci, ce au zis USR-istii?Bai, noi in momentul de fata trebuie sa avem o tinta! Pentru ca eu dau scris in momentul acesta, azi, nu stiu cum va arata votul din 6, dar aproape ca dau scris ca USR nu vrea la guvernare nici din 6 incolo, chiar daca le-ar face o oferta liberalii, si ca vor sta agatati sa loveasca in PNL si in PSD, uitandu-se ca obiectiv la 2024. Nu mai rezista ei pana in 2024, dar vom vedea si aceasta chestiune", a declarat Robert Turcescu, miercuri seara, la B1 TV Deputatul PMP este de parere ca USR doreste sa scada din procentele PNL, pentru ca "nu poate sa ia voturile liberalilor"."Asta fac in momentul de fata USR-istii. Ei n-au un proiect. Ce sa propuna? Marele lor proiect de campanie este. Altceva, ce? Despre ce, despre Educatie? Pai, cum sa vorbesti despre Educatie cand primarul tau de la Brasov isi cere scuze astazi pentru ca a mintit - da, si-a pus cenusa in cap si a zis - in CV-ul public.Cum sa mai mergi cu, cand tu il ai pe Barna, care e anchetat de DLAF - ma rog, i se cer documente. Cum sa mai mergi tu cu povestea asta cu justitie pentru toti, cu nu stiu ce, cand (...) Ghinea de la Bruxelles, PLUS-istul, mana dreapta a lui Ciolos a scris cartea Eu votez DNA, iar astazi - adica acum cinci zile - vine Barna si declara la Europa Libera ca DNA de fapt e o structura care face dosare politice.Atunci nu le ramane decat in momentul de fata sa faca scandal, sa atace PNL, in speranta ca - atentie, nu ca iau voturi de la PNL! - scad procentele PNL. Asta joaca in momentul de fata USR. Nu poate sa ia voturile liberalilor, categoric, dar se gandesc ei ca daca ii ataca acum impreuna, de manuta cu PSD-istii pe liberali, pe PMP-isti...", a adaugat Robert Turcescu.Robert Turcescu a condamnat si declaratia lui Cristian Ghinea , care afirmase ca "bla bla-ul asta cu valorile crestin-democrate e vomitiv", dupa ce Robert Sighiartau a recunoscut ca ar prefera sa intre la guvernare alaturi de PMP, nu de USR, pentru ca PNL si PMP impartasesc aceleasi valori crestin-democrate.