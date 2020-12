Sa mergem la vot!

Paradigma psihoculturala veche este reprezentata dominant de colectivism (grupul este mai important ca persoana, accentuandu-se omogenitatea, in dauna diferentierilor, si interesul grupului), concentrarea puterii (putini conduc multi, iar autoritatea este reprezentata de "sefi"), frica de incertitudine si modelarea comportamentului social mai ales prin pedepse si vanarea greselilor.Romania moderna este reprezentata de autonomia indivizilor (grupul este constitui pe baza de valori comune ale persoanelor autonome, servind emanciparea acestora si binele comun), descentralizarea puterii (puterea sociala este distribuita in zone care se controleaza reciproc si nimeni nu o poate concentra autoritar, autoritatea fiind mai ales in logica de reprezentare), imbratisarea incertitudinii cu curaj ca oportunitate si modelarea comportamentului social si prin recompense.O paradigma psihoculturala nu este buna sau rea in sine, dar devine mai utila sau mai putin utila in functie de proiectul de dezvoltare a tarii si de strategia geopolitica a acesteia. Evident, paradigma psihoculturala moderna este mai congruenta cu spatiul Uniunii Europene si al NATO, la care am aderat de bunavoie. Paradigma psihoculturala coloreaza toate segmente vietii sociale, de la gradinita, pana la parlamentul unei tari. De aceea este important sa stim ce doreste acum tara! Sa nu lasam aceasta criza psihoculturala sa fie mentinuta si/sau influentata doar de cei putini care vor merge la vot si/sau de vocea celor care striga cel mai tare.Evident, eu voi vota pentru partidul care s-a angajat si poate sa modernizeze psihocultural Romania, pentru ca vreau sa vad tara un actor important in Uniunea Europeana/NATO, macar la nivelul teritoriului/populatiei, si pentru ca astfel putem obtine institutii puternice congruente cu cele vestice si bunastare pentru oameni. Pentru partidul care a facut din educatie/cercetare, daca nu mereu nucleu principal al reformei, prioritate fundamentala. Numai educatia de calitate poate asigura buni specialisti si buni cetateni pentru tara si profesori care sa ne educe adecvat noile generatii. Numai cercetarea, in legatura stransa cu invatamantul superior, poate genera cunoastere avansata cu potential inovativ, care sa asigure competitivitate tarii si bunastare oamenilor, evitandu-se situatia in care Romania devine o "colonie stiintifica/tehnologica".Pentru mine este clar ca paradigma psihoculturala moderna se va impune, intrebarea este cand? Eu as vrea cat mai repede, acum daca se poate si daca se doreste!