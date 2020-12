Alegeri parlamentare 2020. A inceput votarea in diaspora: romanii din Noua Zeelanda, primii asteptati la urne

Votul prin corespondenta

Precizarile ministrului de Externe

Documentele necesare la votul an strainatate

Masuri speciale in timpul votarii

Ora 20.00 vineri, 4 decembrie, in Romania este echivalenta cu 7.00 AM, sambata, 5 decembrie, in Noua Zeelanda.Alegerile parlamentare organizate in strainatate se desfasoara pe durata a doua zile, 5 si 6 decembrie, in intervalul orar 7.00 - 21.00 (ora locala). Votul in strainatate se va finaliza luni dimineata, la ora 7.00, odata cu inchiderea sectiilor de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. In ambele zile exista posibilitatea de prelungire a votarii pana cel mai tarziu la ora 23:59 pentru alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare la ora 21:00, precum si pentru cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare.Pentru aceste alegeri parlamentare au fost deschise 748 de sectii de votare in strainatate.Cele mai multe sectii de votare vor fi organizate in Spania (140 de sectii, fata de 143 organizate la alegerile prezidentiale din 2019).- Italia: 137 de sectii, fata de 142 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Germania: 61 de sectii, fata de 80 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Marea Britanie: 50 de sectii, fata de 72 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Franta: 48 de sectii, fata de 50 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- S.U.A.: 36 de sectii de votare, fata de 38 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Republica Moldova: 30 de sectii, fata de 37 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Belgia: 19 sectii de votare, fata de 23 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Austria: 17 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019- Irlanda: 16 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019- Olanda: 15 sectii, fata de 25 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Grecia: 11 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019- Norvegia: 10 sectii, la fel ca alegerile prezidentiale din 2019- Danemarca: 10 sectii, fata de 12 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Portugalia: 9 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019- Canada: 7 sectii, fata de 9 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Elvetia: 7 sectii, fata de 8 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Australia si Noua Zeelanda: 7 sectii, la fel ca la alegerile prezidentiale din 2019- Ungaria: 7 sectii, fata de 6 organizate la alegerile prezidentiale din 2019- Finlanda: 4 sectii, fata de 3 organizate la alegerile prezidentiale din 2019Alegatorii din strainatate au avut si optiunea votului prin corespondenta. Conform celor mai recente date oferite de AEP, pana la data de 3 decembrie 2020, ora 14:30, a fost inregistrata primirea a 14.572 de plicuri exterioare care contin buletinele de vot ale alegatorilor romani din strainatate, cea mai mare parte fiind inregistrate la birourile electorale pentru votul prin corespondenta, insa 686 au fost depuse la reprezentantele diplomatice. Termenul limita pentru incheierea acestei operatiuni a fost 3 decembrie, ora 23:59. Alternativ, alegatorii pot depune plicul exterior la orice misiune diplomatica sau oficiu consular, cu respectarea termenului-limita.Cetatenii care si-au exprimat optiunea de a vota prin corespondenta vor primi un e-mail de confirmare in cazul in care plicul a ajuns la termen la biroul electoral pentru votul prin corespondenta sau la misiunile diplomatice si oficiile consulare.Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a precizat vineri ca in ceea ce priveste restrictiile de circulatie care sunt in vigoare in anumite state, MAE a facut demersuri pentru a obtine exceptari pentru cetatenii romani care participa la procesul de vot."Au fost obtinute derogari de la autoritatile din statele respective. Au fost pregatite modele de declaratii pentru romanii din tarile unde sunt restrictii de circulatie, dupa o anumita ora, si dovezi specifice care sa ateste ca se deplaseaza pentru participarea la procesul electoral", a explicat Aurescu.Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate isi pot exercita dreptul de vot la sectiile organizate in strainatate in baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate:a) pasaportul simplu, cu mentionarea tarii de domiciliu;b) pasaportul simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu;c) pasaportul simplu electronic, cu mentionarea tarii de domiciliu.Cetatenii romani cu resedinta in strainatate isi pot exercita dreptul de vot la sectiile de votare organizate in strainatate in baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate, insotite de un document oficial emis de statul strain privind stabilirea resedintei:a) cartea de identitate;b) cartea electronica de identitate;c) cartea de identitate provizorie;d) buletinul de identitate;e) pasaportul diplomatic;f) pasaportul diplomatic electronic;g) pasaportul de serviciu;h) pasaportul de serviciu electronic;i) pasaportul simplu;j) pasaportul simplu electronic;k) pasaportul simplu temporar.Conditia domiciliului sau a resedintei in strainatate, respectiv a prezentarii unui document ce atesta resedinta in strainatate, nu se aplica urmatoarelor categorii de alegatori care se prezinta la vot la sectiile de votare din strainatate:a) candidatilor, daca acestia candideaza in circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii;b) personalului misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, sectiilor consulare si institutelor culturale din strainatate;c) militarilor, politistilor si personalului civil roman din institutiile sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala trimisi in misiune in teatre de operatii din strainatate.Principalele masuri pentru prevenirea contaminarii si limitarea riscului de imbolnavire cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) in cazul sectiilor de votare din strainatate sunt similare cu cele implementate pentru desfasurarea activitatilor electorale in Romania.Printre acestea, Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza:- purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre participantii la procesul electoral pe toata perioada in care se afla in sediul sectiei de votare si in localul de vot;- asigurarea distantarii fizice de minimum un metru intre participantii la procesul electoral;- dezinfectia periodica si dupa fiecare contact direct cu alte persoane a mainilor participantilor la procesul electoral;- dezinfectia sau nebulizarea, dupa caz, a sediilor sectiilor de votare, inainte si dupa terminarea votarii, in ambele zile de votare;- dezinfectia periodica a suprafetelor si a instrumentelor necesare votarii, pe durata derularii procesului electoral.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca aceste masuri vor fi coroborate cu masurile sanitare in vigoare in statul de resedinta, regiunea si localitatea in care este organizata sectia de votare din strainatate.