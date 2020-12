Fost colaborator al Securitatii, pus de Pro Romania pe listele pentru Camera Deputatilor. El a fost recrutat cu numele conspirativ "Violeta"

Calota, actual presedinte Pro Romania Teleorman, are decizie definitiva in instanta de colaborator inca din 2012, mai preziceaza CNSAS, citat de G4media.ro S-au derulat procedurile de verificare pentru 6.030 candidati si s-au procesat datele pentru 5.713 persoane. Dintre acestea, in temeiul legii sunt verificabile (candidati care sunt nascuti dupa anul 1973) 2.693 persoane, pana in prezent fiind identificata o persoana, fiind vorba de candidatul Pro Romania, precizeaza institutia.Samuel Calota a fost recrutat in anul 1981 cu numele conspirativ "Violeta". Instanta a apreciat ca locuinta sa a indeplinit rolul de casa conspirativa in reteaua informativa a Securitatii, potrivit Adevarul.ro