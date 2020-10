Cazul Timisoara. Dominic Fritz (USR) si Adrian Nica (PNL), cine pe cine va pune cu botul pe labe

Si ruland si mai inapoi, avem USL - care pe plan local a insemnat o confiscare totala a orasului/judetului, a resurselor, a institutiilor. O mare afacere de partid in stilul fesenist, politica pe stil vechi in care administratia locala a devenit terenul de batalie al grupurilor de influenta si interese, al afacerilor de partid, nu ale comunitatii, ale persoanele/partidelor, nu ale timisorenilor/timisenilor. Trebuie sa intelegi ca ultimii opt ani au repesedizat nu doar PNL Timis, ci si orasul sufocandu-l. De fapt, USL nu a murit, a continuat sa existe la nivel local. Mizeria si dezastrul institutional lasat de fostul primar, iar la judet, de PSD, degradarea politica, retelele, provincialismul si jocurile marunte intre gastile politice, astazi, fac foarte complicata o resetare a modului de a face politica locala asa cum a fost punctat de electorat la alegerile locale din 27 septembrie. Timisorenii au sanctionat modul uselist de a face politica locala, administratie.Totul parea ca si rezolvat intre Dominic Fritz, primarul ales, si Alin Nica, presedintele CJT, pana cand, ce se vezi, domnul Nica a stat si a cugetat, inainte de semnarea parteneriatului agreat, cum ca declaratiile politice ale deputatului Catalin Drula nu ar fi tocmai pe placul domniei sale, al partidului, ca e grav. Mai mult, prin vocea lui Nica, am aflat ca PNL nu ar fi vrut sa discute pe "functii, ci, pe programe". Zambesti si te intrebi cum de nu au gasit ceva mai inteligent decat asta pentru ca intrebarea este: pentru ce au fost alegerile locale din 27 septembrie daca nu despre administratia locala care se realizeaza cu institutii care functioneaza cu oameni? Primaria si Consiliul Judetean.Apoi, mai urmeaza alta cusuta cu ata alba: Sa mai stam sa se aseze lucrurile, sa mai asteptam si alegerile parlamentarele sa vedem cum sunt procentele. Zambesti si iti spui ca strategia aceasta este atat de transparenta incat se zareste tocmai ceea ce vor sa ascunda. Lupta electorala pentru maximizarea parlamentarelor. Lupta pe alegatori, doar ca alegatori sunt dezgustati tocmai de politicianismul asta ieftin de tip "isterie". La fel de transparent si episodul cu Florin Iordache . Apoi a mai venit si declaratia despre PNL interesat de o guvernare cu PMP si UDMR . Strategia PNL este aceea de a lua cat mai mult, de a dicta jocurile post-parlamentare, de a imparti cat mai putin. Lupta este pentru procente. Te intrebi de ce nu sunt bune procentele USRPLUS? De ce ar fi bune procentele adunate de la PMP si UDMR? Si atunci te loveste evidenta, revelatia, piesele puzzle-ului, informatiile aparent disparate pe care le citesti in tabloul mai mare.Intr-un text publicat de Sebastian Lazaroiu pe ziare.com , sociologul arata in analiza sa ca miza scandalului, care nu priveste doar Timisoara, ci scandalul PNL - USRPLUS, ar fi, de fapt, standardele pe care useristii le-au tot ridicat in politica romaneasca. Standardele in ceea ce priveste Timisoara/Timisul ar fi o politica administrativa de tip european si despartirea de modul de a face politica de tip pesedist-fesenist-transpartinic.La nivel imagologic, declaratiile de presa pe care Dominic Fritz, urmat de Alin Nica, le-au sustinut contin un mic detaliu. De fapt, sunt doua detalii. Primul este legat de "dilema" pe care Alin Nica ar fi avut-o noaptea, inaintea intalnirii, asta dupa ce trimisese USR documentul agreat. Si al doilea detaliu este prezenta alaturi de Alin Nica a deputatului Marilen Pirtea. Prezenta deputatului este mesajul pe care il transmite PNL Timis, dar si cel central, retelele informale de putere din establishmenul politic local si central, si anume: a trecut euforia victoriei, de acum incolo, politica se face in conditiile deja stabilite. Ne-am jucat destul, sa trecem la ceea ce stim sa facem.Politica locala si centrala este conflictuala, nu bazata pe constructie, lipsita de viziune, hranindu-se din conflict, din rapt, e greu pentru oamenii politici autohtoni sa isi respecte cuvantul dat, sa fie dintr-o data vizionari, sa renunte la modul vechi de a face politica. Prezenta deputatului Pirtea alaturi de Nica e si raspunsul la intrebarea de ce s-au blocat discutiile. Strategia PNL pentru Timisoara/Timis este: negociaza in forta. Jocul acesta politic va continua in acesti termeni duri pentru ca riscul pentru PNL cu un USRPLUS este mai mare - ar putea strica meciuri decat daca ar merge umar la umar cu PMP Si UDMR cu care regulile/aranjamentele/intelegerile se defasoara in conditiile stiute.Strategia PNL este sa blocheze USR in ascensiunea politica, sa il faca sa arate incapabil de meciuri mari. Sabotajele vor continua pe aceasta linie. De altfel, PNL a devenit atat de pesedizat prin marile transferuri care au avut loc, iar miza nu e doar politica, ci si una economica. O schimbare reala in modul de a face politica, la nivel local si national, prin care s-ar taia ramificatiile transpartinice si drenarile de bani publici, ar lovi tocmai in interesele sistemului transpartinic, care e un sistem politic-econoimic. Asa-numitii "oameni noi" care nu adera la sistemul aceasta de a face politica sunt un pericol pentru ca ar fisura tocmai aceasta arhitectura complicata a politicii de tip transpartinic: impartim doar intre noi, bani si putere.Revenind la cazul Timisoara, felul in care vineri, Alin Nica a semnat singur parteneriatul din care a scos tocmai paragraful agreat intial - referitor la functiile de viceprimari si vicepresedinti, demonstreaza tocmai aceasta teorie: a negocierii prin forta. Cum va gestiona Dominic Fritz aceasta povestea este de vazut. In acest punct e ca si cum cine clipeste primul este mancat. Declaratia lui Alin Nica potrivit careia parteneriatul pe care l-a semnat singur nu contine referirea la "functii" este de un populism cu mare potential de bumerang. Si asta pentru ca populismul acestei insistente a "nu vrem functii, vrem principii" e transparent si usor de decodat de toata lumea pentru ca e la mintea cocosului ca in Timisoara/Timis, si oriunde in lumea asta, nu se poate misca nimic daca nu exista omul cu functia care sa ia decizia, sa semneze si lucrurile sa se intample.In toata aceasta poveste, locala si nationala, a aparent imposibilei iubiri dintre PNL si USRPLUS, pandemia accentueaza convulsiile pentru ca din spatiul public lipseste factorul civic. Societatea civila este amortita. Absenta factorului civic va ajuta la consolidarea subteranelor politice care vor anihila orice incercare de schimbare a transpartidismului. Poate era prea frumos sa fie adevarat parteneriatul dintre Dominic Fritz si Alin Nica.