Scrisoarea Diasporei catre Simina Tulbure, candidata a Aliantei USR PLUS la Camera Deputatilor: Reprezinta-ne pe cei care nu am avut curajul la varsta ta sa intram in politica (P)

candidata a Aliantei USR PLUS la Camera Deputatilor, din partea DiasporeiNoi am mai scris scrisori, toate insa catre casa. Aceasta este prima scrisoare pe care o scriem unuia de-al nostru, prima scrisoare pe care o adresam diasporei. Daca tot am inceput, iti vom scrie in fiecare an cateva randuri, ca sa iti mai povestim ce mai fac romanii nostri din strainatate. Urmatoarea scrisoare ti-o vom trimite pe adresa Casei Poporului.Uite, de pilda zilele trecute o femeie povestea ca lucreaza intr-o casa intr-un loc pitoresc, intre dealuri, la o veche ferma, pe Valea Loirei, o minunatie si-a spus femeia cand a ajuns prima data acolo, parea o carte postala cumparata intr-o vacanta perfecta, o gradina ca de palat, o casa de secol XVII, vita-de-vie cat vezi cu ochii, a crezut ca i-a pus Dumnezeu mana in cap, familia o astepta in fata casei, doamna avea un buchetel de toporasi in mana, altfel de toporasi decat pe la noi, cu floarea mai mare, dar aceeasi culoare, doamne, ce oameni cumsecade! ea nu le-a putut spune decat "mersi", nu vorbea franceza de rusine ca abia de isi mai amintea cateva verbe din scoala si nu voia sa o creada familia aia proasta, venise acolo pentru o batrana de care urma sa aiba grija era sus, i-au prezentat-o, statea in pat, nu mai iesise din casa de cativa ani, nici nu isi mai aminteau cati, dar i-au prezentat si camera ei, avea o camera doar a ei, cine ar fi crezut ca la cei 42 de ani avea in sfarsit camera ei, era chiar langa cea a batranei, o femeie care se tot departa de lumea asta, parea si ea tare blanda, asa incat cumva parea ca universul i-a multumit pentru curajul de a pleca din satul ei din Teleorman, atunci insa nu avea cum sa stie ca infernul nu te ademeneste din prima cu flacari si cazane cu smoala, ca in camera aceea nu a putut inchide ochii mai mult de cateva minute pe noapte, pentru ca suferinta batranei era un lamento perfect, infernul ti se poate arata la inceput ca un colt de rai, sub forma de ferma pe Valea Loirei, cu dealuri intregi de vita-de-vie, infernul intai iti ofera un buchetel de toporasi si apoi, incetul cu incetul se incolaceste in jurul tau, intai faci curatenie la animale si nu sunt putine, au trei cai, mai multi porci, zeci de gaini, iepuri, apoi la gradina de zarzavat, apoi faci de mancare pentru toata familia, esti una dintre cele 6 persoane care au grija de toata gospodaria, era minciuna ca aveau nevoie de ea doar pentru a o ingriji pe batrana, in realitate ingrijea toata familia, facea mancare pentru toti, spala pentru toti, nu avea liber niciodata, si daca ar fi avut liber nu avea cine sa o duca in oras, iar orasul era departe, nu apucase sa isi ia nici macar o cartela de telefon, a furat intr-o noapte telefonul din bucatarie si a sunat acasa, a trezit-o pe aia mica a ei, doar ca sa ii auda vocea, dupa aceea a plans nopti intregi, ai casei fireste ca au stiut ca ea sunase, la o luna cand a venit factura au facut o sedinta cu toti oamenii de la ferma si ei i-a fost rusine de ii venea sa intre in pamant, au stiut ca doar ea putea suna in Romania, nu ne mai lungim, draga Simina, stiu ca ai auzit si tu sute si mii de astfel de povesti si ne-ai spus ca tu vei fi prima femeie care va reprezenta in Parlamentul Romaniei romancele din diaspora.Chiar tu ne spuneai ca vei fi vocea lor, iti amintesti dezbaterea din noaptea de 1 Decembrie cand a intrat Doinita din Fratauti si ne-a povestit cum munceste ea in Italia si cum nu s-a obisnuit nici acum cu distanta, cu familia ramasa acasa, cu lucrul 24 din 24. Ce nu stii tu este ca Doinita are carnet de motocicleta si are o Mobra, o motocicleta care probabil ca e de o varsta cu ea, Doinita are permis, dar motocicleta ei este la Fratauti si ea in Italia, asa ca nici ea nu prea se bucura de libertatea de a merge pe doua roti.Draga Simina, e grea misiunea ta, dar esti singura persoana pe care o stim noi, care ar putea razbi. Ne bucuram ca diaspora va trimite in Parlament o femeie. Si cand spun noi, ma refer la toate femeile: cele umilite, maltratate, abuzate, traficate, sclavizate, dezumanizate. Sau cele realizate, dar care nici ele nu mai suporta atata nedreptate. Nu esti singura in lupta asta, iar confruntarea este colosala: in fata noastra sunt interese mari, mentalitati mici, cu tine trebuie sa inceapa in Parlament un proces lung si complicat de netezire a nedreptatilor si crimelor impotriva femeilor.Draga Simina, spuneai la un moment dat ca oamenii ti-au spus ca esti prea tanara ca sa intri in politica. Pai da, esti prea tanara, nu ai apucat sa te contaminezi, nici politica de Dambovita nu a ajuns pana la tine, e incompatibila cu lumea in care te-ai format si miscat tu, nu ai apucat sa te plafonezi si sa ruginesti sub dezamagiri. Esti prea tanara Simina, de aceea vii cu o energie care ne aminteste de cei douazeci de ani ai nostri, cand ne luam portia noastra de revolutie, ne amintesti cat de siguri eram ca ne vom face Romania pe care o meritam, o si faceam in felul nostru, munceam ca nebunii, invatam sa fim destepti, competenti, sa ne facem un rost in lume, in profesie. Dar vezi tu, noua nu ne-a trecut prin cap sa intram in politica.O facusera vreo doi si miscarea in care intrasera se dezatomizase, mai ramasese cu numele prin vreo carte de vizita uitata in vreun fund de sertar. Ce sa cautam noi in politica? Politica sa faca... politicienii. Noi chiar credeam ca asa cum noi stim sa predam, altii sa construiasca, altii sa repare, tot asa unii invata sa fie politicieni si acolo muncesc exact cum facem si noi in domeniile noastre. Niste inocenti, ca sa nu spun mai rau. Ceva mai tarziu, cand prin guverne se perindau tot felul de figuri care pendulau intre straniu si comic, am inceput sa ne dam seama ca lumea politica era populata cu cei care altceva chiar habar nu aveau sa faca. Mediocrii, nepriceputii, hotii, imoralii, smecherii de sezon, fosta pleava de care radeam cu totii, ajungeau sa ne reprezinte pe noi, sa ne decida vietile si zilele. Era prea tarziu, ce era sa mai cautam in troaca porcilor? Era prea mare mizerie. Cel mai prost din curtea scolii decidea cum va fi viata premiantului clasei si olimpicului scolii. Am tot stat pe margine pana cand ne-am luat lumea in cap. Acum tu trebuie sa iti faci loc printre impostorii si hotii pe care i-am lasat noi sa creasca.Esti tanara Simina si ai tot timpul din lume sa indrepti lumea stramba. Prin parlament, printre holurile sinistre de acolo, am vazut odata o doamna infoiata, sclipicioasa, parfumata si machiata abundent, o aratare incarcata de brocarturi, bijuterii, culori aruncate cu lopata. O Chirita iesita din periferia umanitatii si unsa peste noapte boieroaica. Nu stiu care e femininul de la bufon, dar imaginea era asta si nimic nu o putea salva de ridicolul tantos al omului inadecvat.Apoi de luni incolo, draga Simina, sper sa aduceti in parament oameni cinstiti si cu bun simt, care sa ne duca ideile si nevoile si sa le transforme in solutii.Fireste ca esti tanara, Simina! Asta e norocul nostru, al parintilor vostri! Norocul nostru este ca voi faceti acum tot ce noi nu am avut curajul, sau taria, sau avantul sa o facem. Asa ca, Simina Tulbure, sa faci din Parlamentul ala un loc in care sa nu ne mai fie sila sa intram. Sa nu il mai simtim pe Ceausescu in umbrele majoritatii parlamentarilor.Go, Simina! Reprezinta-ne pe noi toate, pe Doinita, pe femeia din Franta, despre care nu am mai apucat sa iti povestesc, pentru ca m-am luat cu politica, ei bine, femeia aceea a scapat din raiul de la capatul vitei-de-vie, s-a intors acasa cat sa o omoare barbatul in bataie. A scapat cu viata doar pentru ca oameni au ajutat-o.Reprezinta-ne pe toti cei care nu am avut curajul la varsta ta sa intram in politica. Intre altele, pentru ca a trebuit sa va devenim parinti si sa va pregatim pentru ceea ce sunteti acum!Cu drag,a ta, Diaspora