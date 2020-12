Cursa pentru sefia PSD, decisa de rezultatul alegerilor parlamentare. Cum se ascut cutitele intre Marcel Ciolacu si Gabriela Firea

Rezultate alegeri

La ora publicarii acestui articol, sondajul realizat de CURS-Avangarde preconizeaza ca PSD va obtine un scor mai mare decat PNL la alegerile parlamentare 2020. In schimb, sondajul realizat de Sociopol arata ca PNL si PSD ar fi la egalitate.Daca PSD iese invingator din aceste alegeri, ocupand primul loc si cele mai multe locuri in Camera Deputatilor si in Senat, Marcel Ciolacu va avea locul asigurat de lider al formatiunii.Insa, in cazul in care PSD pierde primul loc, surclasat de PNL, Ciolacu risca sa piarda functia de conducere a partidului, iar Gabriela Firea, actual prim-vicepresedinte al formatiunii, i-ar putea lua locul.Rezultatele sondajelor de opinie efectuate in cursul zilei de duminica, 6 decembrie, de operatorii institutului de sondarepreconizeaza urmatoarele rezultate la alegerile parlamentare 2020:PSD - 30,5%PNL - 29% USR -PLUS - 15,9% UDMR - 5,7%AUR - 5,3%PMP - 5%Pro Romania - 5%.Exit poll-ul institutuluipentru alegerile locale din 2020 prezentat de Romania TV la finalul alegerilor parlamentare 2020 arata ca PNL si PSD sunt la egalitate. USR-PLUS ar avea aproximativ 16%, iar AUR si Pro Romania intra in Parlament.Potrivit datelor prezentate, PMP nu ar fi sub limita de 5%, pentru a intra in Parlament.Camera Deputatilor: PNL- 28%, PSD- 28%, USR-PLUS- 16,3%, UDMR- 6,2%, AUR- 5,8%, Pro Romania- 5,7%, PMP- 4,3, independenti- 1,4%, minoritati-1,3% si PER - 0,8%.Senat: PNL- 28,3%, PSD- 28,3%, USR-PLUS- 16,8%, UDMR- 6,4%, Pro Romania- 6,3%, AUR- 5,9%, PMP- 4,6%.