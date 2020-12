Seful AEP, despre plicurile cu voturile prin corespondenta: "Inca nu avem informatii daca au fost pierdute sau au fost blocate la oficiile postale nationale"

"Au plecat plicurile catre cei 35.800 si ceva de cetateni care au validat cererile in aplicatia votstrainatate.ro pentru corespondenta si constatam ca s-au intors 21.600 de plicuri, fie la misiunile diplomatice, fie pe cele trei sectii de votare organizate de MAE pentru corespondenta aflate in tara", a mai spus Buica."Asa este. Avem un specific diferit pentru votul in strainatate. Daca pentru pentru votul in Romania, ieri autoritatile au ridicat aceasta interdictie cu privire la declaratia din localitatile carantinate, daca s-a permis circulatia membrilor echipelor candidatilor si altor persoane pe timpul noptii intre 6 si 7, vorbim de specific diferit pentru alegerile desfasurate de statul roman in strainatate.O data, au plecat plicurile catre cei 35.800 si ceva de cetateni care au validat cererile in aplicatia votstrainatate.ro pentru corespondenta. De aceasta data, constatam ca s-au intors 21.600 de plicuri, fie la misiunile diplomatice, fie pe cele trei sectii de votare organizate de MAE pentru corespondenta aflate in tara", a declarat Constantin Buica, sambata la Antena 3.Presedintele AEP a mai spus ca nu se stie unde s-au oprit pe circuit aceste plicuri cu voturile prin corespondenta ale romanilor din Diaspora."Intre perioada de plecare a plicurilor si intoarcere in tara sunt implicate mai multe servicii postale din statele gazda si toate aceste lucruri sunt independente de serviciile oferite de autoritatile romane si nu putem stii daca plicurile au plecat de la cetateni catre tara. Diferenta pana la 35.800, daca acestea au plecat pe circuit, nu stim unde s-au oprit aceste plicuri, pentru ca gestiunea pe care o are Posta o are efectiv cu ceea ce a intrat in tara si separat ceea ce a intrat in misiunile diplomatice, cele 11 voturi se afla la sectia 1 din Spania. Ce se intampla in aceasta diferenta, nu putem stii, pana pe data de 3 decembrie, daca o parte din plicuri de intors dupa data de 3 decembrie", a completat Buica.El a adaugat ca "din pacate, mesajul transmis de AEP vine ca urmare a validarilor din acest sistem si cetatenii se pot prezenta la o sectie de votare in statul gazda in care se afla sau in alt stat, pentru ca daca te afli in Spania si ai resedinta sau domiciliul in Spania, iti poti exercita dreptul de vot in Italia, Franta, Germania, in orice alt stat din afara tarii, pentru ca se voteaza in circumscriptia in care ai domiciliul sau resedinta, deci nu doar in Spania".Chestionat daca au fost pierdute 15.000 de voturi prin corespondenta, seful AEP a raspuns: "Inca nu avem informatii daca aceste voturi au fost pierdute sau trimise sau au fost blocate in anumite zone ale oficiilor postale nationale"."Lucrurile sunt complicate. Aceste servicii postale sunt specifice statelor gazda. Ce putem reglementa clar, ce putem stii clar, ce putem gestiona in mod concret, impreuna cu celelalte autoritati, pe teritoriul Romaniei. In afara tarii numarul sectiilor de votare este mai mic, tot din cauza conditiilor date de pandemia de COVID-19 si multe alte procese in desfasurarea alegerilor pe 5 si 6 decembrie in strainatate sunt ingreunate din cauza acestei pandemii de COVID-19", a completat Buica.Un numar de 39.244 de alegatori s-au inscris pentru votul prin corespondenta, in Diaspora, potrivit AEP.De asemenea, un numar de 39.244 de alegatori s-au inscris pentru votul prin corespondenta, in Diaspora, potrivit AEP.