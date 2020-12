Lista integrala a viitorilor parlamentari de Bucuresti. USR-PLUS, campioana absoluta a Capitalei, cu 12 deputati si 5 senatori

Camera Deputatilor

a obtinut, in Bucuresti, 12 fotolii de deputat si 5 de senator.Astfel, invor intra:Claudiu Nasui,Cristina Pruna,Oana Toiu,Cristian Seidler,Diana Buzoianu,Mihai Badea,Cristian Tenita,Tudor Pop,Diana Stoica,Alin Gabriel Apostol,Denisa Elena NeaguOana-Marciana Ozmen.In, locurile vor fi ocupate deStefan Palarie,Silvia Dinica,Simona Spataru,Cristian Ghica,Anca Dragu, potrivit distributiei mandatelor provizorii.a castigat in Bucuresti 7 mandate inCristian Bacanu,Pavel Popescu.Invor intraa castigat in Capitala 4 locuri inDiana Tusa,Nicoleta Goleac.si 4 locuri inDaniel Zamfir.a obtinut un loc in Senat, in Bucuresti, care ii revine lui Claudiu Tarziu si un loc in Camera Deputatilor, pe care il va ocupa George Simion nu a castigat niciun mandat in Senat sau Camera Deputatilor, in Bucuresti.Biroul Electoral Central (BEC) a realizat distributia mandatelor provizorii in Senat si Camera Deputatilor. Acestea sunt datele transmise inainte de ultima sedinta a Biroului Electoral Central (BEC), in care se vor respinge sau se vor admite alte contestatii. BEC va avea joi, 10 decembrie, o noua sedinta, dupa care va fi publicata distributia mandatelor finale.