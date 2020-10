Senatorul Gotiu acuza probleme in modul de desemnare al candidatilor USR PLUS la parlamentare: 72 de delegati au fost de la PLUS si 48 de la USR

Postarea de pe Facebook

Potrivit senatorului, la Conferinta Judeteana a Organizatiei USR-PLUS Cluj, PLUS a fost reprezentat mai bine la alegeri, avand 72 de delegati, in timp ce, USR a avut doar 48. Astfel, locurile eligibile au fost ocupate de membri PLUS.Asa s-a ajuns ca primele locuri sa fie ocupate de membrii PLUS. Astfel, pe listele pentru Senat, pe primul loc se afla Bordei Cristian (PLUS), pe locul doi fiind senatorul Mihai Gotiu, urmat de Elek Levente (USR). In Senatul Romaniei exista doar patru locuri de senator din Cluj, in 2016 USR avand un singur senator. Pe lista pentru Camera Deputatilor, pe primul loc se situeaza Oana Murariu (PLUS), pe locul doi,Viorel Baltaretu (PLUS), urmat de Radu Molnariu. Pe locul patru este Elena Loredana Ciubuca (PLUS) iar pe locul cinci, deputatul Emanuel Ungureanu."M-as bucura daca Cristian Bordei (de la PLUS), cel care a ajuns pe prima pozitie pe lista (nu-mi fac iluzii in cazul meu, locul 2 nu e eligibil la Senat), va face cel putin cat am facut eu pentru mediu, pentru ape si paduri," cocluzioneaza Gotiu.El a povestit pe Facebook cum a incercat sa-i convinga pe membrii PLUS sa-l voteze."Astazi, in Filiala USR PLUS au avut loc alegerile interne pentru desemnarea candidatilor la parlamentare. Am reusit sa-mi conving majoritatea colegilor din USR sa ma voteze. Din pacate, am mai reusit sa conving doar o mana dintre delegatii PLUS (in Conferinta au fost 72 de delegati de la PLUS si 48 de la USR - cum s-a ajuns aici e o poveste prea lunga).Dincolo de rezultatul votului, amaraciunea nu vine din faptul ca nu i-am convins, ci ca n-am avut sansa sa-i pot convinge pe reprezentantii PLUS. Cu greu, am facut rost de numerele de telefon ale unora dintre ei, sa pot discuta direct, sa ma prezint si sa mai demontez dinpe care unii ble-au plantat in grupul lor", a scris Mihai Gotiu.Gotiu il ataca si pe presedintele PLUS, co-presedinte al Aliantei USR-PLUS, Dacian Ciolos si critica lipsa unor dezbateri profunde."Toatainterna s-a limitat la o prezentare si raspunsul la cateva intrebari, cu un timp total alocat de 11 minute. La care s-au adaugat 2 minute de prezentare, in deschiderea Conferintei Judetene, de astazi. In total... 13 minute.M-as bucura daca Cristian Bordei (de la PLUS), cel care a ajuns pe prima pozitie pe lista (nu-mi fac iluzii in cazul meu, locul 2 nu e eligibil la Senat), va face cel putin cat am facut eu pentru mediu, pentru ape si paduri. Sau pentru orice altceva care sa schimbe lucrurile in bine, in Romania. Fara nicio rautate, spun, insa, ca nu-l cunosc. Mai mult de 13 minute dureaza un interviu pentru angajarea unui portar (...).Pentru Dacian Ciolos o sa am mai multe intrebari (inclusiv daca ce s-a intamplat, in ultima saptamana, la Cluj, e modul in care schimbam politica in Romania)... Pentru Dan Barna n-am intrebari. I le puteti transmite voi, direct!", mai scrie Mihai Gotiu.