Senatorul PSD Cazanciuc: USR sustine din ratiuni electorale ''Fara penali''. In realitate, vrea sa-l scape pe ''penalul'' Barna

"Dupa cum stiti, ieri, 58 de senatori au asteptat ca PNL si USR sa vina in sala de plen pentru a desfasura sedinta. PNL si USR au ales sa nu vina la serviciu. De trei saptamani, PNL si USR au ales sa chiuleasca de la serviciu. USR sustine din ratiuni electorale initiativa 'Fara penali in functii publice'. In realitate, USR vrea sa-l scape pe penalul Barna de exigentele unei asemenea legi. Nu este alta explicatie pentru care ieri USR a refuzat, pur si simplu, sa intre in sala de plen", a afirmat Cazanciuc, la Palatul Parlamentului.Potrivit acestuia, USR a avut ocazia sa demonstreze "cu adevarat" ca sprijina aceasta initiativa, luptandu-se pentru ea si nu sustinand-o "doar din varful patului". PSD a aplicat deja exigentele acestei legi. (...) Pe listele PSD nu se gaseste nicio persoana condamnata. Asteptam ca si alte partide sa faca acelasi lucru. Noi am propus inca din vara organizarea referendumului, pe 23 august, dar coalitia USR - PNL s-a opus din motive de pandemie. PSD a votat la Camera Deputatilor aceasta initiativa, PSD a fost ieri in sala de plen a Senatului pentru a vota aceasta initiativa.Din pacate, PNL si USR au ales sa chiuleasca inca o data, dupa ce au facut-o constant trei saptamani. Practic, ati avut ieri demonstratia ca e o diferenta foarte clara intre ceea ce declara in aceasta perioada din ratiuni electorale si faptele acestor colegi care au avut ieri ocazia sa demonstreze ca vor sa se lupte cu adevarat pentru aceasta initiativa", a spus Cazanciuc.Biroul permanent al Senatului nu s-a putut reunit joi, din lipsa de cvorum. Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, depusese anterior o solicitare pentru convocarea Biroului permanent, la ora 12,00, pentru a se decide organizarea unui plen in vederea adoptarii initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice".Sedinta de plen de miercuri a Senatului, convocata cu prezenta fizica a parlamentarilor, nu a putut avea loc nici ea din lipsa de cvorum.