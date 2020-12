Alegeri parlamentare 2020. Stampila disparuta la o sectie de votare din Olt. Procesul electoral, oprit timp de 20 de minute

Procesul electoral a fost intrerupt timp de 20 de minute la o sectie de votare din judetul Olt, dupa ce a disparut o stampila, iar politistii fac o ancheta in acest caz.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, in primele opt ore de la deschiderea sectiilor de vot , nu au fost semnalate probleme deosebite din punct de vedere al ordinii publice.Pana in prezent, au fost inregistrate sapte sesizari cu privire la contraventii sau infractiuni electorale, iar sase dintre acestea nu s-au confirmat, au transmis politistii."La o sectie de votare din comuna Plesoiu a fost sesizat faptul ca lipseste o stampila de votare. Procesul de votare a fost intrerupt pentru 20 de minute. In prezent a fost reluat, iar politistii fac verificari pentru clarificarea situatiei", a transmis IPJ Olt.Totodata, politistii s-au autosesizat si fac verificari cu privire la continuarea campaniei electorale in mediul online pe alte trei conturi create pe o retea de socializare.Citeste si: