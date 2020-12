Stelian Ion (USR-PLUS Constanta): Important e sa formam o coalitie de dreapta, cu PNL si posibil PMP si UDMR

"Este un rezultat surprinzator. (...) Important in perioada urmatoare este sa formam acea coalitie guvernamentala pe care ne-am propus-o de la bun inceput, o coalitie de dreapta, PSD sa se regaseasca in Opozitie, este nevoie sa alungam acest partid o perioada lunga de timp de la guvernarea tarii, pentru ca au facut foarte mult rau pesedistii. Mai departe este foarte important sa ne ingemanam programele politice, bineinteles USR-PLUS va avea un rezultat mai bun decat ce am vazut in aceasta seara, dupa ce se vor numara toate voturile si vom vedea care este rezultatul in diaspora, unde speram la un scor foarte bun si sper eu ca vom depasi 20%. Cu PNL si cu, speram, PMP poate, e posibil ca si UDMR sa se alature unei asemenea coalitii, vom putea alcatui un guvern care sa asigure in urmatorii ani un parcurs european, reforme, atrageri de fonduri europene", a declarat parlamentarul constantean.El a mentionat ca discutiile privind formarea unei coalitii guvernamentale vor avea loc dupa aflarea rezultatelor finale de la alegerile parlamentare."Este foarte important sa privim aceste rezultate sub beneficiul de inventar, unele partide care acum sunt date in jurul la 5% este posibil sa nu intre in Parlament, vom avea discutii dupa ce vom primi rezultatul final. Ne asteptam, in perioada urmatoare, la intelepciune din partea tuturor partenerilor cu care putem alcatui un guvern, in sensul in care arogantele, lucrurile fortare, politizarea fortata a tuturor institutiilor sa nu aiba ce sa mai caute intr-un astfel de context", a mai spus Stelian Ion.Partidul Social Democrat a obtinut, la Senat, 30,3% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica, la nivel national, iar la Camera Deputatilor - 30,2%, iar Partidul National Liberal a obtinut, la Senat, 29,4% si la Camera Deputatilor - 29,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde, pentru ora 21,00.Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care a obtinut 16,6% din voturi la Senat si 16,1% la Camera Deputatilor, conform exit-poll-ului.UDMR a obtinut 5,7% la Senat si 5,6% la Camera Deputatilor, Partidul Miscarea Populara - 5% la Senat si 5% la Camera Deputatilor, iar Pro Romania are 5% la Senat si 5% la Camera Deputatilor.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a obtinut, conform exit-poll-ului, 5,4% la Senat si 5,3% la Camera Deputatilor.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Presedintele PNL Buzau: Pentru noi e o victorie pentru ca nu o sa mai fim ultima organizatie din tara in ceea ce priveste voturile obtinute