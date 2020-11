Surprinzatoarea avere a avocatei Laura Vicol, candidat PSD la Camera Deputatilor. Bijuterii, genti si tablouri de 750.000 de euro

Sursa: Declartia de avere Laura Vicol

Laura Vicol este cunoscuta pentru faptul ca i-a aparat pe fosta sefa a DIICOT, Alina Bica , si pe fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir. La inceputul lunii noiembrie, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu , declara ca toti candidatii PSD din Dolj la alegerile parlamentare sunt pregatiti pe comisii parlamentare, iar avocata Laura Vicol va fi "varful de lance" la Comisia Juridica.Conform declaratiei de avere, Laura Vicol detine un teren intravilan de 3.000 mp in Brasov, achizitionat in 2001, si un teren extravilan in Ilfov, in suprafata de 11.0000 mp, achizitionat in 2006. Avocata mai are un apartament de 56 mp in Mamaia Sat, achizitionat in 2017.Ea mai detine doua masini de lux, un BMW X1 (achizionat in 2016) si un Porsche Cayenne (achizitionat in 2020). Alte bunuri valoroase aflate in proprietatea sa sunt operele de arta si bijuteriile.Bijuterii, ceasuri, genti si tablouri dobandite in 2004, cu o valoare estimata de 310.000 de euro si ceasuri si bijuterii, achizitionate in 2016, in valoare de 440.000 de euro.Conform declaratiei, Vicol are in conturi aproximativ 1 milion de lei, 250.000 de euro si 90.000 de dolari. Ea a acordat imprumuturi in nume personal in valoare de 150.000 de euro si 2,5 milioane de lei.Ea a declarat ca a primit 40.000 de euro, drept cadou la nunta cu afaceristul Vladimir Ciorba, si 25.000 de euro, bani primiti cadou la botezul baiatului sau.Sotul sau a incasat un salariu de 143.324 de lei. Laura Vicol precizeaza ca a incasat de la cabinetul sau salariul de 108.630 de lei.