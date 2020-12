Tanczos (UDMR), despre AUR: Consideram ca nu isi au locul in Parlamentul Romaniei

"Am afirmat de mai multe ori in ultimele saptamani ca suntem interesati de formarea unui guvern de centru-dreapta, cu formatiuni politice care sunt in acelasi partid politic la nivel european sau grup politic, familie de partide politice, la nivel european. UDMR este interesat de formarea unui astfel de guvern si in cazul in care vom fi invitati, vom purta cu siguranta negocieri cu partidele care face parte PPE", a declarat Tanczos Barna, intr-o conferinta de presa.Acesta a refuzat sa spuna cu ce partide nu ar negocia UDMR in acest moment, punctand ca asteapta sa fie intrebati daca vor sa participe la guvernare."N-as vrea sa spun ca nu negociem. Asteptam sa fim intrebati daca vrem sa participam la guvernare, trebuie sa vedem si decizia presedintelui Iohannis, care va desemna un premier si in cazul acesta, cu siguranta, vom purta aceste negocieri. Linia de 5% de care trebuie sa treaca partidele de la coada clasamentului e o zona destul de interesanta, nu stim cum se va finaliza dupa numaratoarea voturilor aceasta intrare in Parlament pentru PMP, care face parte din aceeasi familie politica ca si noi, nu stim ce se va intampla cu Pro Romania si noi speram sa se finalizeze intr-un sens bun pentru noi, pentru comunitatea maghiara. In ceea ce priveste partidul AUR, nu credem ca aceste actiuni si aceste declaratii, de multe ori impotriva comunitatii maghiare, isi au locul, din nou, in 2021, in Parlamentul Romaniei", a afirmat Tanczos.In legatura cu posibila intrare a formatiunii AUR in Parlament, senatorul UDMR a adaugat ca spera ca liderii sai isi vor schimba atitudinea fata de comunitatea maghiara din Romania."Noi am vazut cateva iesiri ale liderilor sau ale persoanelor reprezentative ale acestui partid, noi consideram ca nu isi au locul in secolul XXI intr-un parlament democratic, dar decizia poporului este decizia poporului, decizia alegatorilor trebuie respectata. Si in cazul in care acest partid va intra in Parlamentul Romaniei, nu pot decat sa sper ca isi vor schimba atitudinea fata de comunitatea maghiara din Romania", a aratat Tanczos.Acesta le-a multumit alegatorilor din zona Ciuc si a apreciat ca rezultatul este unul remarcabil, in contextul in care exista localitati unde prezenta la vot este de peste 60%, ceea ce arata ca exista o relatie de incredere formata, de-a lungul deceniilor, intre UDMR si alegatorii sai.Prezent la conferinta de presa, consilierul judetean Hajdu Gabor, care a castigat un mandat de deputat, a vorbit despre colaborarea cu fortele parlamentare romanesti si de buna convietuire cu concetatenii romani."Intr-adevar, in calitate de organizatie, trebuie sa gasim o formula buna de colaborare, conlucrare cu fortele parlamentare romanesti in Parlamentul Romaniei, iar in calitate de natiune conlocuitoare in Romania trebuie sa gasim o formula buna de convietuire cu concetatenii nostri romani. Trebuie sa multumim, intr-adevar, alegatorilor nostri maghiari, dar si romani, care ne-au acordat incredere. Scopul nostru, pentru ca avem un interes comun, este sa impingem, sau sa tragem (...) caruta Romaniei in drumul ei spre Europa si dorim sa contribuim si noi, pentru ca avem un interes comun in acest sens", a declarat Hajdu.Conferinta de presa a fost organizata de liderul Organizatiei Teritoriale UDMR Ciuc, Borboly Csaba, care este si presedinte al Consiliului Judetean Harghita si care si-a exprimat credinta ca va exista o colaborare buna pentru dezvoltarea judetului, inclusiv cu fonduri europene.La randul sau, primarul din Miercurea Ciuc, Korodi Attila, al carui loc in Parlamentul Romaniei va fi ocupat de Hajdu Gabor, le-a multumit locuitorilor orasului pentru civismul de care au dat dovada si a subliniat ca este nevoie de o echipa solida la Bucuresti, care sa sustina "toate proiectele investitionale si de politici publice in favoarea comunitatii locale".CITESTE SI: REZULTATE PARTIALE alegeri parlamentare 2020. 70% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 30,06%, PNL - 24,76%