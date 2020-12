Alegeri parlamentare 2020. Calin Popescu-Tariceanu a votat pentru o societate democratica, in care puterea sa nu fie acumulata "in mana unui singur om".

"Astazi am votat cu gandul ca democratia noastra este pandita de un mare pericol si anume acumularea puterii in mana unui singur om. Tentatia spre totalitarism exista de secole si de milenii. Totalitarismul nu este numai de stanga. Cei din generatia mea am trait in perioada comunista si am suferit din acest motiv.Nu as vrea ca generatia de astazi si generatia de maine sa se regaseasca in acelasi sistem politic in care o persoana decide totul. Puterea trebuie impartita intre diferitii actori politici, intre institutiile politice, Parlament, partide, Executiv. Asa este intr-o societate democratica si asta imi doresc eu pentru Romania mea si pentru cetatenii romani. Asteptam astazi sa vedem care este decizia alegatorilor, care este suverana", a declarat Tariceanu, la iesirea de la urne.