Tariceanu, propunere surprinzatoare: "Daca vaccinul anti-COVID nu este o iluzie, sa amanam alegerile pana dupa aparitia acestuia"

"Domnul Iohannis vorbeste cu insistenta despre vaccinul anti-COVID-19. Eu personal cred ca in aceste momente este doar o propaganda ieftina si o noua incercare de manipulare a populatiei! De aceea, ii zic asa: domnule Iohannis, daca acest vaccin nu este doar o iluzie pe care o vindeti romanilor si chiar stiti si credeti in aparitia lui rapida, haideti sa amanam alegerile parlamentare pana dupa aparitia acestui vaccin!Vaccinam populatia, facem o campanie reala si mentinem o democratie functionala si nu una de fatada! Asa parca ne-ati convinge pe toti ca acest vaccin nu este doar un slogan electoral, asa cum pare el acum! P.S.: Era sa uit: sper ca primul care se vaccineaza, in direct la TV la ora de mare audienta cum va place, sa fiti dumneavoastra, domnule presedinte", a scris Tariceanu, pe Facebook