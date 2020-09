Tariceanu: "Noi suntem in favoarea organizarii alegerilor parlamentare in luna martie 2021"

"Curtea Constitutionala a stabilit ca legea care prevede ca Parlamentul Romaniei este cel care stabileste data alegerilor parlamentare este constitutionala. In aceste conditii, cred ca este foarte potrivit ca Parlamentul sa hotarasca rapid o data pentru alegerile parlamentare. Noi suntem in favoarea organizarii lor in luna martie 2021. Pentru acest punct de vedere avem cateva argumente: sa ne lamurim unde suntem cu criza coronavirus. Vedem cifre din ce in ce mai mari de infectari si inca nu au venit valurile de la deschiderea scolilor si alegerile locale. O amanare a alegerilor ne va permite sa trecem peste sezonul virozelor si gripelor de sezon care vor complica si mai tare situatia medicala", a scris Tariceanu miercuri pe Facebook El sustine ca, prin amanarea alegerilor parlamentare, "noile administratii locale vor avea sansa sa se aseze, sa faca pregatiri pentru iarna si nu sa fie concentrate doar pe alegerile parlamentare"."Asta daca toti reprezentantii clasei politice considera ca cetateanul are intaietate. Va da timp guvernului Orban sa negocieze cu statele in care traiesc multi romani pentru a putea organiza in siguranta sectii de vot . Intuiesc reactia lui Orban (Tariceanu a obtinut un scor mic si nu mai vrea alegeri), dar aici este vorba despre mai mult decat interesul unui partid sau altul. Este vorba daca vrem sa ramanem intr-o democratie participativa si libera sau abandonam aceasta idee si lasam sa voteze in locul nostru tabletele STS -ului!", a adaugat Tariceanu.