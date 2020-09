Cateva motive pentru ca Tariceanu sa devina Primarul General al Bucurestiului (P)

"M-am inscris in cursa pentru Bucuresti pentru ca sunt hotarat sa rup barierele care tin in loc dezvoltarea armonioasa a orasului. Sunt gata sa fac ceea ce nu s-a facut in ultimii 20 de ani: un Plan de Urbanism General (PUG), care sa puna ordine in felul in care se construieste si se traieste in oras. Sunt gata sa reformez sistemul de furnizare a caldurii si apei calde pentru a nu mai ingropa banii in conducte care necesita carpiri permanente. Sunt gata sa pun ordine in politiile locale pentru ca fiecare dintre noi sa ne simtim in siguranta pe strada, acasa sau la scoala. Legea Capitalei a fost adoptata in 1939. De atunci au trecut 81 de ani si nimeni nu s-a mai preocupat sa o aduca la zi. Sunt gata sa pun bazele unei noi legi care va sta la baza dezvoltarii viitoarei metropole care sa includa si judetul Ilfov. Sunt gata sa-mi pun la bataie toata experienta pentru oras si oamenii lui, caci eu nu folosesc Primaria ca pe o trambulina catre pozitii mai mari, cum o fac altii. Mi-am construit experienta in unele dintre cele mai inalte functii, iar acum vreau sa folosesc toata aceasta experienta in folosul bucurestenilor". Acesta este angajamentul pe care Calin Popescu Tariceanu si-l ia in fata bucurestenilor carora le cere votul duminica.Candidatul ALDE la Primaria Capitalei si-a prezentat, sintetic, proiectele pe care le sustine pentru a schimba Bucurestiul din Micul Paris, asa cum era cunoscut, in Marele Bucuresti.Una dintre cele doua probleme stringente pentru bucuresteni este termoficarea. In secolul 21, sute de mii de bucuresteni sunt fortati, in fiecare vara, sa se spele cu apa incalzita pe aragaz, in perioada in care municipalitatea se ocupa de "carpirea" conductelor Radet, ingropand banii intr-o solutie falimentara. Singura solutie corecta si moderna, spune Calin Popescu Tariceanu, la care avem dreptul, este instalarea de centrale proprii de apartament pentru fiecare bucurestean, si desfiintarea sistemul invechit si ruginit de CET uri. Iar Primaria va trebui sa subventioneze instalarea acestor centrale de apartament. " Toti banii pe care ii bagam astazi in sistemul de termoficare pentru a repara si moderniza cei 1.000 de kilometri de conducte magistrale si cei 3.000 de kilometri de conducte de distributie sunt bani bagati in pamant care se pierd. Nu mai vorbesc de faptul ca sistemul de termoficare acum, conform comunicatului dat de RADET, pierde 2,2 milioane de tone de apa calda pe ora, ceea ce este urias. Deci cheltuielile estimate pentru modernizarea retelei de termoficare si a centralelor termice este de peste 3 miliarde de euro, bani care se irosesc. Si propunerea mea difera diametral: eu propun sa se instaleze centrale termice de apartamente sau de bloc care sa fie subventionate de primarie ", a explicat Calin Popescu Tariceanu.Candidatul ALDE spune ca are si solutii pentru CET-urile care vor fi scoase din uz dupa instalarea centralelor si cele care deja nu mai functioneaza. "De exemplu, la Grozavesti putem face un camin pentru studenti, un parc si piste de biciclete. Apoi, la CET Progresul se poate face un parc tehnologic care sa genereze mii de locuri de munca, si un alt parc, inclusiv pentru catei", spune Calin Popescu Tariceanu.Traficul in Bucuresti este un cosmar in care pierdem zilnic ore intregi. O parte din aceasta problema ar putea fi rezolvata cu cateva solutii imediate: modernizarea sistemului de management al traficului, dar si decalarea orelor la care copiii merg la scoala sau bucurestenii la serviciu. In plus, modernizarea flotei de autobuze si tramvaie ale STB, inclusiv prin trecerea celor vechi la un sistem hibrid, care se poate face in fabricile romanesti, ar permite un transport in comun in conditii civilizate. Iar acordarea gratuitatii transportului in comun pentru toti calatorii ar fi solutia prin care bucurestenii sa fie incurajati sa nu mai foloseasca masinile personale."As vrea sa facem niste trasee verzi in Bucuresti. Primul parc care trebuie redeschis publicului prin daramarea gardurilor este Parcul Cotroceni, impreuna cu parcul de la Palatul Parlamentului. La fel, avem acolo o suprafata uriasa, care nu este folosita in interes public larg. Nu vrem sa ne mai uitam la gradinile Palatului Cotroceni din afara zidurilor de beton, in loc sa ne plimbam pe aleile parcului, asa cum o faceam odinioara. Este un bun moment sa gandim cum construim o padure urbana in jurul Palatului Parlamentului, care sa se integreze cu celelalte parcuri din zona", spune Tariceanu care este viziunea sa despre cresterea spatiului verde din Capitala.Stim cu totii ca muntii de gunoaie nereciclate au ajuns o amenintare la sanatatea noastra. Inecarea Bucurestiului in mirosul pestilential al gropilor de gunoi de la marginea orasului trebuie sa inceteze. Putini stiu ca din cele peste un million de tone de gunoi menajer care se colecteaza anual din Bucuresti, mai putin de un sfert din el este gunoi menajer propriu zis, restul fiind materiale care pot fi refolosite. Iar solutia care ar permite reciclarea avansata a acestor gunoaie este simpla, spune Calin Popescu Tariceanu."Gropile din jurul Bucurestiului sunt pline si este doar o chestiune de timp pana cand vom ajunge la catastrofa ecologica. Va trebui sa incepem sa colectam selectiv si o solutie este sa o facem pe zile. Sunt mai multe feluri in care putem colecta selectiv. Mie imi place unul pe care l-am vazut in Belgia, selectare pe zile. Luni - gunoi menajer (resturi vegetale, animale, etc), marti - plastic, miercuri - sticla, joi - din nou gunoi menajer, si tot asa. Daca noi o sa facem acest efort si firmele care colecteaza gunoiul vor trebui sa faca eforturi pentru a nu mai vedea cum gunoiul pe care noi il selectam este aruncat de-a valma in aceeasi masina", spune candidatul ALDE.Acestea sunt doar cateva din proiectele sustinute de candidatul ALDE la primaria Capitalei care subliniaza ca nu a intrat in aceasta cursa electorala ca sa faca jocul cuiva. "Nu imi pun la bataie reputatia pentru ca imi lipseste din colectie functia de primar general. Candidez pentru ca stiu ca in vremuri grele, ca cele prin care trecem, experienta conteaza. Putem sa ne multumim doar sa aratam cu degetul vinovatii sau putem sa ridicam capetele din pamant si sa ne implicam in viata cetatii. Noi, la ALDE, am ales calea implicarii, pentru ca refuzam sa facem parte din planul de a reduce oferta politica la nesfarsita stafeta dintre doua partide mari. Va astept alaturi de mine. Va asteptam alaturi de noi pentru a face impreuna calatoria de la Micul Paris la Marele Bucuresti! ", este mesajul lui Calin Popescu Tariceanu pentru bucuresteni, inaintea alegerilor de duminica.