Tomac, despre demisia lui Orban: Se pare ca premierul si-a asumat rezultatul obtinut la alegeri. Raman optimist ca PMP va trece pragul

"Da, se pare ca premierul si-a asumat rezultatul obtinut la alegeri. A promis ca PNL va fi primul partid la aceste alegeri parlamentare si acest gest in aceasa cheie il privesc. Si-a asumat rezultatul si suntem intr-un calendar strans pentru formarea unei noi majoritati si a unei noi nominalizari. La noi este foarte valabila aceasta formula - fiecare vot conteaza, pentru ca observam ca sunt schimbari, ba suntem la 5%, ba la 4,9%. Lasand la o parte aceasta chestiune, raman optimist ca PMP va trece pragul si dupa rezultatele oficiale vom putea avea opinii cu privire la majoritati. Suntem partid de dreapta, am sustinut Guvernul liberal intr-un moment in care nu a vrut nimeni sa il sustina. Deci ramanem consecventi", a declarat Eugen Tomac luni seara la Digi 24.Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat ca negocierile care vor urma trebuie sa duca la un Guvern de centru-dreapta. Orban si-a exprimat convingerea ca in viitoarele negocieri PNL va fi capabil sa dea premierul si sa constituide coloana vertebrala a viitorului Executiv. Conform premierului demisionar, obiectivul pe care il are este acela de a construi o majoritate parlamentara care sa nu cuprinda PSD . si de a fi implicat in negocierile pentru formarea unui Guvern.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu exista un castigator al alegerilor parlamentare, ca PNL si USR au obtinut mai multe voturi decat in 2016, concluzia sa fiins ca centru-dreapta are peste 50%, iar PSD poate sa ramana in afara deciziei politice. El a multumit tuturor celor care au votat, garantandu-le ca fiecare vot va fi luat in considerare. El a remarcat ca sunt si multi romani nemultumiti de el, de partide, de intreaga clasa politica.CITESTE SI: Marcel Ciolacu, reactie dupa demisia lui Orban: Este un gest iresponsabil. Asta a inteles Orban si cu presedintele Romaniei din tot votul de duminica al romanilor?