UDMR a castigat alegerile in judetul Mures. A obtinut mai multe voturi decat PNL si PSD la un loc

Uniunea Democrata Maghiara din Romania a castigat alegerile in judetul Mures, obtinand mai multe voturi decat Partidul National Liberal si Partidul Social Democrat la un loc. De altfel, PNL si PSD si-au "impartit" locul al doilea, liberalii obtinandu-l la Senat, iar social-democratii la Camera Deputatilor.Potrivit Biroului Electoral, dupa centralizarea datelor de la toate sectiile de votare din judetul Mures, UDMR s-a clasat pe primul loc la Senat cu 38,75%, iar PNL a intrunit 16,84% din voturi, PSD - 15,80%, Alianta USR -PLUS - 10,51%, AUR - 7,21%.Si la Camera Deputatilor, UDMR s-a clasat pe locul intai cu 36,98%, pe locul doi s-a situat PSD - 16,14%, PNL - 15,81%. Alianta USR - Plus - 10,64%, AUR - 6,29%.In judetul Mures, prezenta la urne a fost de 31,84%.