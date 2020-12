UDMR Bihor va avea cel putin un senator si doi deputati in Parlamentul Romaniei. Cseke Attila prinde al patrulea mandat

"Vom astepta evident numaratoarea oficiala si rezultatul final dupa care incepe sa se distribuie mandatele, in mai multe etape. Nu putem face un pronostic, dar ce pare sigur este ca vom avea un mandat de senator si doua de deputati. In functie de redistribuire, s-ar mai putea sa fie date, asa cum am avut si la ultimele alegeri, cand am avut doua mandate de senator si doua de deputat", a declarat Cseke Attila, intr-o conferinta de presa.Potrivit liderului UDMR Bihor, in judet, PNL a obtinut 34% din voturi, urmat de UDMR cu 21,30% (38.725 de voturi), PSD reusind sa adune 19,33 % din voturi, AUR - 8,63% si USR - 6,9%.Presedintele executiv al UDMR Bihor, Szabo Odon, a subliniat ca este "un scor peste alegerile locale" si "o noua demonstratie a comunitatii maghiare ca isi doreste reprezentanti in structurile de decizie din randurile ei si o formatiune a sa, de sine statatoare, cu identitate proprie, nu amestecata in altceva".Senatorul Cseke Attila a afirmat ca obiectivul noului Legislativ, si evident al noului guvern, trebuie sa fie asigurarea stabilitatii, cu predictibilitate, constructie si dezvoltare."Noi, ca si societatea in intregime, asteptam sa avem niste directii coerente de dezvoltare, pandemia sa fie gestionata cu maxima responsabilitate, sa vedem ce facem cu finantarea educatiei pentru care avem o lege de noua ani care nu e pusa in practica legat de finantarea din PIB, si in loc sa crestem, constatam o involutie. De asemenea, cu sistemul de sanatate. Eu un singur lucru spun aici, ca obligatia statului roman este cea prevazuta in Constitutie, si anume de asigurare de servicii medicale de calitate, publice, de stat, pentru cetatenii romani si pentru cei asigurati. Cetateanul roman asteapta servicii medicale de la stat", a subliniat Cseke Attila.El a mai transmis multumiri electorilor si a dat asigurari ca echipa de parlamentari UDMR "va munci pentru judetul Bihor si va face tot ce este posibil sa reprezinte aceasta comunitate si judetul conform voturilor si increderii acordate".Citeste si: