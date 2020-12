UDMR intra la guvernare cu PNL. Ce ministere tintesc maghiarii (SURSE)

Ce ministere vrea UDMR

UDMR a decis sa intre la guvernare alaturi de PNL si USR PLUS, sustin surse politice pentru Adevarul . Ce ministere tinteste UDMR?Formatiunea condusa de Kelemen Hunor va face alianta doar in schimbul unor functii pe plan local si a banilor din PNDL. Ultima data, UDMR a fost la guvernare in 2014, in cabinetul condus de Victor Ponta . In 2016, maghiarii au semant un protocol de colaborare cu PSD si ALDE , fara a avea ministri in Executiv.Liderii UDMR vor cere la negocieri trei portofolii: Cultura, Mediul si Sanatatea, sustin surse politice pentru Adevarul.Miza e Ministerul Culturii, portofoliu ravnit chiar de liderul partidului Kelemen Hunor. O alta varianta ar fi Hegedus Csilla, fost ministru al Culturii pentru cateva zile in guvernarea Ponta. Sansele ca PNL sa cedeze Ministerul Sanatatii sunt infime, prin urmare UDMR ar mai putea primi Ministerul Mediului.