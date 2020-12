Alegeri parlamentare 2020. Un alegator de 81 de ani a murit in curtea sectiei de votare, in Arges

Potritit IPJ Arges, barbatului de 81 de 81 de ani i s-a facut rau in curtea Sectiei de Votare. A fost resuscitat de medicii de pe ambulanta, insa fara succes. Barbatul nu a mai putut fi salvat. Omul era cunoscut cu probleme cardiace. Acest incident nu este considerat unul electoral, potrivit autoritatilor.Potrivit politiei, "la nivelul judetului Arges, toate cele 522 de sectii de votare au fost deschise fara incidente.Pana la acest moment nu au fost sesizate incidente, care sa afecteze desfasurarea votului.Aproape 1.200 de efective, dintre care 391 de politisti, 399 de jandarmi si 351 de reprezentanti I.S.U., asigura paza si protectia a 512 din cele 522 de sectii de votare constituite pe raza judetului Arges, iar pentru restul sectiilor de votare, dispozitivul este asigurat de celelalte structuri ale M.A.I.Conform legii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are obligatia sa ia toate masurile pentru a sigura corectitudinea operatiunilor de votare si pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii.In ceea ce priveste mentinerea ordinii, atributiile presedintelui sectiei de vot se intind si in afara localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 50 metri".Citeste si: