Un apropiat al fostului deputat Sebastian Ghita candideaza pentru un loc in Parlament pe listele Pro Romania

Alexandru Iacobescu este, alaturi de fostul prefect de Prahova din cea mai recenta guvernare a PSD , Madalina Lupea, unul dintre politicienii sustinuti de Pro Romania pentru viitorul legislativ.Un panou publicitar in care fotografiile celor doi apar alaturi de cea a liderului Pro Romania, Victor Ponta , a fost amplasat chiar in centrul municipiului Ploiesti, cu sloganul "Forta ta in Parlament! - alegeri parlamentare 2020 ".Alexandru Iacobescu este cunoscut in Prahova drept un apropiat al fostului deputat PSD Sebastian Ghita, care a preluat mai multe dintre afacerile de care Ghita s-a ocupat inainte de a intra in politica. Iacobescu a condus Romania TV, a fost implicat in managementul clubului de baschet Asesoft Ploiesti, iar numele sau apare si la sectiunea "plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate" in declaratiile depuse de Ghita in perioada in care acesta detinea functia de deputat. Concret, Iacobescu apare ca debitor cu peste 90 de milioane de euro si o suma care variaza intre 4 si 9 milioane de dolari americani pe care Ghita a declarat ca i-a imprumutat in nume personal. In presa mondena, numele lui Iacobescu a aparut in legatura cu relatia sa cu Alexandra Matei, fiica solistei Nico.Madalina Lupea este de profesie procuror, dar timp de multi ani a activat in zona economiei private, in ultimii ani ea detinand functia de prefect al judetului Prahova. Lupea a intrat in politica la scurt timp dupa ce a parasit functia de prefect. Ea a candidat pentru un mandat in Consiliul Judetean si la alegerile locale din 27 septembrie sub sigla Aliantei pentru Prahova formata din PSD, Pro Romania si PPU-SL.