Un barbat este cercetat de politisti dupa ce a incercat sa voteze de doua ori in Germania

"In jurul orei 16,00, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost informati cu privire la faptul ca un barbat de 36 de ani, din Borca, si-a exercitat dreptul de a vota la doua sectii de votare din Germania. Din primele verificari a reiesit ca, dupa ce si-ar fi exercitat dreptul la vot , barbatul s-ar fi prezentat la o alta sectie de votare, unde i s-a validat cartea de identitate, insa fara a primi buletin de vot", a declarat purtatorul de cuvant al IJP Neamt.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa de frauda la vot, in vederea stabilirii cu exactitate a situatiei semnalate, a adaugat purtatorul de cuvant al IJP Neamt.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare