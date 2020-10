Traseistul politic perfect: Un deputat care a fost membru PD-L, UNPR, PMP, PSD si Pro Romania candideaza pe un loc eligibil pe listele PNL

Foto: Facebook/ Liviu Balint

Practic, Balint a fost ales in 2016, din partea Partidului Miscarea Populara (PMP). In septembrie 2017, a trecut la Partidul Social Democrat, iar in septembrie 2019, la Partidul Pro Romania. Dupa ce a votat investirea guvernului Orban, a demisionat si din acest partid si s-a inscris in ianuarie 2020 in Partidul National Liberal.Potrivit CV-ului lui Balint, de pe site-ul Camerei Deputatilor , el si-a inceput cariera politica in PDL . A fost prim-vicepresedinte al organizatiei judetene PD-L Salaj (septembrie 2004 - decembrie 2009).In perioada 1 mai 2010 - 02 august 2016, el a fost presedinte al organizatiei judetene UNPR Salaj. Iar in august 2016, el era presedinte interimar al organizatiei judetene PMP Salaj.Pro Romania Salaj anunta in iulie 2019: "Incepand de astazi, imputernicit coordonator oficial al PRO Romania Salaj este deputatul Liviu Balint."