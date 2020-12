Un episod cu George Simion. Momentul "de aur" dintre Ponta, Ghita si Basescu

Un episod de acest tip a avut loc acum patru ani, in 22 octombrie 2016, cand George Simion, pe atunci liderul Platformei Unioniste Actiunea 2012, a organizat la Bucuresti marsul "Lupta pentru Basarabia".Contextul politic de la noi, atunci, era foarte tensionat. Romania era in pragul alegerilor parlamentare din decembrie 2016. Guvernul tehnocrat, condus de Dacian Ciolos , venea dupa un an de trante cu un parlament ostil, populat de personaje precum Sebastian Ghita sau Elena Udrea , ale caror interese privind propriile probleme penale le-am vazut in mod repetat in ultimii ani.Presedintele Klaus Iohannis era tinta adversarilor politici si ai presei supuse acelorasi politicieni, fiind acuzat inclusiv de faptul ca ar fi pus la cale incendiul din clubul Colectiv, pentru a darama guvernul Ponta si pentru a-l inlocui cu "Guvernul lui", condus de Dacian Ciolos, "fiul" lui Soros.Pe margine se "incalzea" Liviu Dragnea , care preluase de mai bine de un an conducerea PSD , dupa debarcarea lui Victor Ponta , si se pregatea de victoria zdrobitoare ce urma sa vina la parlamentarele din iarna.Dupa doua mandate la Cotroceni, politicianul Traian Basescu , pe atunci presedintele PMP, incepea sa ne arate ca are tot mai putine lucruri in comun cu cel care fusese presedintele Romaniei.Cat priveste Republica Moldova, contextul politic era la fel de incalcit ca al nostru, cu mize uriase, la finalul lunii octombrie 2016 fiind organizate alegeri prezidentiale.Acesta era tabloul general.Mitingul unionistilor, organizat la Bucuresti in sambata de 22 octombrie 2016, a fost un eveniment ultramediatizat. Ceea ce se anunta drept un miting pasnic si emotionant al unionistilor, la care au participat aproximativ doua mii de persoane, s-a transformat subit intr-o diversiune politica de zile mari.Mitingul era anuntat oficial pe traseul Piata Unirii - Piata Romana - Piata Victoriei. Miile de participanti au manifestat, fara niciun fel de incidente, pana aproape de Guvern, unde, brusc, cativa dintre ei, pana in zece oameni, au fortat cordonul de jandarmi, incercand sa intre pe Calea Victoriei si sa mearga spre Piata Universitatii, traseu care nu era aprobat de autoritati.Unul dintre cei care s-au imbulzit din senin in jandarmi a fost George Simion. Atat el, cat si alti patru manifestanti au fost scosi din multime de oamenii legii si dusi la o sectie de Politie, pentru a fi identificati. Trei dintre ei, intre care si Simion, au fost amendati cu cate 3.000 de lei, pentru tulburarea ordinii publice.Dupa ce a iesit din sectia de Politie, George Simion a mers tinta in Piata Universitatii, unde, langa Fantana, a intins mai multe corturi (pregatite, surprinzator, din timp pentru un miting anuntat a dura doar cateva ore) si si-a petrecut noaptea alaturi de alti o suta de unionisti. Simion avertiza ca va continua sa ramana in strada pana cand clasa politica de la Bucuresti va sta de vorba cu el si isi va asuma proiectul Unirii Basarabiei cu Romania. A doua zi, Simion a avut intalniri cu reprezentantii mai multor partide politice.Dar sa revenim la momentul de tensiune din Piata Victoriei, aparent fara nicio miza in timpul unei manifestatii unioniste pasnice - moment la care, in afara de George Simion si de o mana de "locotenenti" de langa el, nu s-a aliat vreun alt participant la eveniment.Acest episod a avut, totusi, un scop bine definit. Pe de o parte, a atras atentia puternic asupra liderului Platformei Unioniste Actiunea 2012, care iesea inca o data in evidenta, in fata publicului larg (Simion devenise popular inca din 2009, cand a aprins lumanari in fata casei lui Ion Iliescu , iar un an mai tarziu, la un eveniment de lansare de carte, a aruncat cu bani in fostul presedinte, condamnandu-l pentru crimele Revolutiei).Pe de alta parte, de acelasi moment de tensiune de la mitingul unionist au profitat din plin anumiti politicieni care nu-si permiteau, sub nicio forma, din motive penale, de imunitate, de influenta, de bani, sa piarda puterea si alegerile din iarna aceea. Toti au facut zid in fata lui George Simion, acuzandu-i pe Klaus Iohannis si pe Dacian Ciolos de abuzuri impotriva cetatenilor.Mesajul era clar: regimul Iohannis-Ciolos era unul toxic, iar "salvatorii" si "aparatorii" legilor si ai cetatenilor erau in tabara opusa. Care era, mai exact, tabara? Sa vedem.Dupa ce a fost ridicat din Piata Victoriei, George Simion a acuzat, imediat, violente din partea jandarmilor, lucruri pe care le-a "probat" prin faptul ca s-a aruncat pe jos si a strigat in fata camerelor de luat vederi. Romania TV relata in direct, pe ecrane ingalbenite, despre "ilegalitatile" jandarmilor.La Sectia de Politie unde au fost dusi George Simion si alti patru manifestanti s-au prezentat de urgenta Sebastian Ghita si Eugen Tomac (care fusese prezent si la miting, alaturi de Codrin Stefanescu si de fostul baron PSD Mircea Cosma), veniti in apararea "victimelor".Intrat in direct la Romania TV, televiziunea lui, Sebastian Ghita declara: "E o tragedie ce se intampla. Nu am vrut sa politizam marsul acestor oameni care vor unirea cu Basarabia. Dar sa vedem acesti oameni cum sunt batuti de jandarmi in strada e o chestiune care reclama demisia ministrului de Interne de urgenta! Nu au voie sa bata niste tineri. In acest moment, voi pleca si eu spre Piata Universitatii si vreau sa vad ce se intampla cu cei doi tineri arestati".A doua zi, Sebastian Ghita primea, in numele PRU , delegatia Platformei Unioniste Actiunea 2012, careia ii facea cateva daruri, iar partidul sau anunta ca isi va completa statutul cu un nou obiectiv: "Reintregirea teritoriului national".Nici Victor Ponta, care spera si el la un nou mandat in parlament, nu a ratat momentul unui atac politic, dupa modelul Ghita, anuntand poporul ca "va fi din ce in ce mai rau": "Guvernula venit la putere in urma unor demonstratii publice neautorizate! Azi au folosit forta impotriva participantilor la! Si va fi din ce in ce mai rau. Pregatiti-va, stimati concetateni - mai ales daca indrazniti sa nu votati pe 11 decembrie cusau daca mai vreti sa protestati pentru drepturile dvs. sa stiti ce va asteapta".In acelasi cor a intrat si Traian Basescu, care ii acuza pe Iohannis si pe Ciolos ca "l-ar fi ridicat pe George Simion ca sa faceti frumos in fata Germaniei (partenerul Romaniei in UE - n.a.) si a Federatiei Ruse"."Ciolos, cat de slugi puteti fi voi, Guvernul Romaniei? Pentru violenta jandarmilor impotriva unionistilor din Republica Moldova si Romania, Ministrul Afacerilor Interne si Dacian Julien Ciolos trebuie sa dispara din viata publica. Slugoilor, ce tare va doare unionismul!", scria Basescu pe Facebook , in seara mitingului din 22 octombrie.A doua zi, dupa intalnirea cu George Simion, Basescu declara ca "trebuie creat un minister al Reunificarii", dar nu mai vorbea despre violentele de la miting. De data asta, fostul presedinte declara ca "nu consider ilegala interventia jandarmilor, avand in vedere nerespectarea autorizatiei primite de la primarie".Tot in duminica de dupa miting, Daniel Constantin , pe atunci co-presedinte ALDE , care trecuse deja prin PC, spunea: "ALDE condamna ferm atitudinea pe care reprezentantii ministerului de Interne au avut-o la mitingul de ieri. O demisie ar fi mai mult decat un gest de responsabilitate, de asumare, domnul Tudorache (Dragos Tudorache, ministru de Interne in guvernarea Ciolos - n.r.) a procedat gresit".Bogdan Diaconu, pe atunci presedintele PRU, partidul din care facea parte Sebastian Ghita, sarea si el in apararea celor "batuti" de jandarmi. Poreclit de presa "noul Vadim", Diaconu, personaj care, pana la PRU, trecuse prin PSD si PC, solicita "demisia imediata a ministrului de Interne, Dragos Tudoreche". Ecaterina Andronescu anunta, a doua zi dupa protest, in urma intalnirii cu delegatia lui Simion, ca PSD sustine o declaratie a Parlamentului pe tema unirii Romaniei cu Republica Moldova: "Am vorbit cu domnul presedinte Dragnea sa includem acest lucru si in programul pe care noi il definitivam in aceste zile".Dupa "bataia" primita la miting si dupa ce, a doua zi, a facut turul partidelor, George Simion se declara "multumit 100% de ce am obtinut astazi din partea majoritatii partidelor. Marea provocare va fi sa ii punem pe toti la masa pentru dezideratul de Unire".PSD a castigat detasat alegerile parlamentare din 2016, iar "programul de guvernare" asumat de Liviu Dragnea nu a avut nimic in comun cu proiectul Unirii Basarabiei cu Romania. Ci cu razboiul pe fata cu justitia si cu statul de drept.Dupa aventura la PC-ul lui Dan Voiculescu si la ALDE, Daniel Constantin a fondat in 2018, impreuna cu Victor Ponta, plecat intre timp din PSD, formatiunea politica Pro Romania. In decembrie 2019, Constantin si mai multi membri importanti ai Pro Romania au demisionat, sustinand ca partidul si-a "schimbat doctrina si idealurile".Cu o luna inainte, in noiembrie 2019, Daniel Constantin si alti membri ai Pro Romania au votat in parlament Guvernul Orban, in ciuda vointei lui Victor Ponta. In ianuarie 2020, Constantin a fost primit in PNL. A candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie si, asa cum arata acum rezultatele, a si castigat un mandat pe listele liberalilor.Dupa un scandal in partid, Bogdan Diaconu a fost exclus din PRU, in februarie 2017, la scurt timp dupa fuga lui Ghita in Serbia. Diaconu se ocupa mai departe de afacerile lui.Victor Ponta a rezistat si in ultimii patru ani pe scena politica mare si a mai facut jocuri de moment, in episoade precum Grindeanu versus Dragnea. Totusi, la alegerile din 6 decembrie, Pro Romania lui Victor Ponta nu a mai intrat in parlament, obtinand prea putine voturi.La doua luni de la marsul unionist, la finalul lui decembrie 2016, dupa ce nu a mai prins un loc in parlament si o imunitate venita la pachet, Sebastian Ghita, ingropat atunci in probleme cu legea, a fugit in Serbia. Anul trecut, Ghita anunta ca va candida la alegerile europarlamentare din luna mai, pe lista PRU. Apoi, s-a razgandit, motivand ca "din pacate... nimic nu s-a schimbat in Romania". Afacerile lui Sebastian Ghita in tara merg in continuare.Traian Basescu a jucat politic si in ultimii ani. A pierdut, in toamna asta, cursa electorala pentru Primaria Capitalei, insa a ramas cu mandatul de europarlamentar castigat anul trecut. PMP, partidul pe care l-a fondat, a pierdut pana la capat, dupa ce nu a mai trecut pragul de 5% la parlamentarele de acum cateva zile. In urma esecului politic, Eugen Tomac a demisionat de la conducerea PMP.George Simion a intrat in parlament, dupa alegerile din 6 decembrie, cu Alianta pentru Unirea Romanilor. Poate pe o parte semnificativa a electoratului, cea a unionistilor, s-a batut chiar cu PMP-ul lui Traian Basescu, partid care-i era alaturi in 2016.A castigat George Simion. Nu, nu surprinzator, asa cum ne miram acum multi dintre noi. George Simion a alimentat, in ultimii multi ani, si va tot alimenta, o anumita zona extremista pe care am ignorat-o toti cei care ne minunam acum de ascensiunea AUR. Ea exista, doar noi nu am vrut s-o vedem.Ce s-a intamplat cu Unirea? Banuiesc ca stim.