Un interlop condamnat penal are sanse sa intre in Parlament din partea AUR. Mihai Lasca, notoriu pentru pornirile "anti-botnita"

Conform Bihoreanul , Lasca este un cunoscut interlop din Oradea, trimis in judecata de DIICOT, fiind acuzat ca a organizat un grup infractional specializat in falsificarea de carduri.Grupul, coordonat de doi oradeni, Ioan Gheorghe Bejusca si Constantin Eduard Sirbu, era organizat pe paliere, fiecare membru avand un rol bine stabilit, de la montarea aparaturii de tip skimming pe ATM-uri la falsificarea cardurilor in Romania si efectuarea de operatiuni bancare frauduloase.Potrivit procurorilor, din gruparea coordonata de Bejusca si Sirbu au mai facut parte 12 persoane: protestatarul de azi, Mihai Ioan Lasca, Alin Ojog, Sebastian Fota (acum Bilaniuc), Adrian Belean, Andrei Gabor, Viorel Brisc, Koteles Robert, Lucian Gafencu, Kosorinsky Roman, Sorin Sasu, Valentin Leho si Gheorghe Zlibut.DIICOT sustinea ca, incepand cu anul 2012, membrii grupului au montat aparatura de tip skimming pe ATM-uri din Romania dar si din Cehia, Olanda si Germania. Cardurile false au fost, apoi, puse in circulatie atat in Romania, cat si in alte state din Uniunea Europeana, in diverse magazine de lux, de unde indivizii si-au cumparat produse electronice, parfumuri, bijuterii, imbracaminte, ceasuri si alte bunuri, in valoare totala de peste 300.000 euro. "Produsele de lux erau fie valorificate in Uniunea Europeana, fie trimise in Romania catre alte persoane care le comercializau. Banii obtinuti in urma valorificarii produselor in strainatate erau trimisi in tara si impartiti intre membrii gruparii, in functie de rolul fiecaruia", specifica un comunicat al procurorilor.In 2013, Lasca fusese chiar arestat in urma perchezitiilor facute de politistii de Crima Organizata in ancheta ce atunci viza o retea profilata pe infractiuni informatice si fals de moneda.Mihai Lasca s-a luat la bataie cu un alt interlop, in 2012. Victima sustine ca a fost atacat de Lasca in timp ce se plimba cu fiica sa de 4 ani langa o terasa, fetita fiind si ea ranita in urma imbulzelii. In timpul altercatiei, Lasca ar fi scos chiar un cutit"M-a injurat, m-a prins de haine, m-a lovit si, ca sa ma apar, am dat si eu. Apoi l-a sunat pe Puscas si a continuat scandalul. M-au pulverizat cu spray iritant, au dat cu scaune dupa mine. Eu am facut scandal, sau ei?", a spus Lasca, negand ca ar fi incercat sa-si taie adeversarul cu cutitul: "Eu nu umblu cutite la mine".Pe numele lui Mihai Lasca, pe portalul instantelor de judecata, apar si alte dosare penale. Pe rolul Judecatoriei Oradea a fost inregistrat un nou dosar penal impotriva protestatarului de azi, pentru "lovire sau alte violente", parte vatamata fiind un barbat.De asemenea, aceeasi instanta a emis un ordin de protectie impotriva lui Lasca, la solicitarea unei femei, care ar fi chiar fosta sa partenera de viata. Tot la Judecatorie, numele lui Lasca apare si la sectia civila, pentru "exercitarea autoritatii parintesti".In alt dosar penal, Lasca a fost condamnat, luna trecuta, la 2 ani de inchisoare, cu suspendare, pentru lovirea unui barbat care avea o relatie cu fosta sa iubita. Prin aceeasi decizie, el a fost obligat sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Oradea sau Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, pe o perioada de 120 de zile. Lasca a depus apel. Conform publicatiei Bihoreanul, Lasca "l-ar fi urmarit in trafic pe iubitul fostei partenere de viata si l-ar fi blocat in mijlocul drumului, unde l-a luat la bataie".CITESTE SI: Prietenia dintre George Simion (AUR) si Mihai Chirica (PNL) s-a lasat cu scene sado-maso filmate in Primaria Iasi