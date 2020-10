Un membru CNA si doi secretari de stat, pe listele PNL Iasi la alegerile parlamentare

Biroul Politic Judetean PNL Iasi a validat sambata lista candidatilor pentru alegerile parlamentare, pe primul loc la Senat figurand Laura Scantei, care este si in prezent senator.Pe locul doi la Senat se situeaza Liviu Bratescu, secretar de stat in Ministerul Culturii, totodata prim-vicepresedinte al PNL Iasi.La deputati, lista este deschisa de istoricul Alexandru Muraru, prim-vicepresedinte PNL Iasi, el fiind urmat de Sorin Nacuta, inginer, sustinut de catre organizatia din Pascani a liberalilor.Pe locul trei la deputati apare Alexandru Kocsis, membru al Consiliului National al Audiovizualului din partea PNL. Potrivit unor surse liberale, Kocsis a fost propus pe listele de deputati de la Iasi de catre conducerea nationala a PNL.Pe locul patru la Camera Deputatilor este consilierul judetean Liviu Bulgaru, iar pe pozitia cinci se afla Lucian Rusu, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.In cazul in care PNL Iasi va inregistra un scor apropiat la alegerile parlamentare de rezultatul de la localele din 27 septembrie, liberalii pot spera sa obtina la Iasi doi senatori si cinci deputati.Dintre cei patru parlamentari PNL alesi la Iasi in 2016, doar unul se mai regaseste pe liste, respectiv Iulia Scantei.Deputatul Costel Alexe a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi, deputatul Marius Bodea a plecat la USR dupa intrarea edilului Mihai Chirica la PNL, in timp ce deputatul Dumitru Oprea nu figureaza pe listele parlamentare.Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, a declarat, imediat dupa sedinta in care s-au validat listele pentru parlamentare, ca "echipa PNL este competenta, determinata si energica, formata din oameni pregatiti sa lupte pentru proiectele Iasiului"."Viitorii mei colegi mei din Camera si Senat si-au asumat ca vom face echipa pentru Iasi, alaturi de mine si de primarul Mihai Chirica. Parteneriatul nostru va fi dublat de sprijinul viitorilor nostri colegi parlamentari, al primarilor si al tuturor reprezentantilor PNL din institutiile centrale si locale.Am propus iesenilor cea mai buna si cea mai performanta lista pentru Parlament. Oameni a caror expertiza va fi esentiala pentru fluidizarea cadrului legislativ din diferite domenii, dar care in acelasi timp sa aiba in vedere sustinerea marilor proiecte locale si regionale. Avem toate atuurile pentru ca, impreuna, sa dezvoltam Iasiul si Romania", a declarat Costel Alexe, presedintele ales al Consiliului Judetean Iasi si presedintele PNL Iasi.