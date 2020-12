Alegeri parlamentare 2020. Un psihiatru explica prezenta redusa la vot: "Este efectul Emil Constantinescu"

"A fost ca o tombola"

"Este efectul Emil Constantinescu, acel moment - 1996 - cand romanii au iesit la vot prima oara cu speranta ca a abdicat comunismul post decembrist, a fost moment de relativa renastere comunitara.Erau foarte multe promisiuni facute, cu experti, schimbare fundamentala a aparatului de stat. Urmatorii patru ani au fost poate cei mai grei patru ani de tranzitie.Ce s-a intamplat apoi a fost restauratia iliesciana. Acum, in 2020 e uluitor pentru mine ca inca avem aceasta sfada cu istoria, politicul presupune si in 2020 aceleasi cancanuri, aceleasi propagande, lozinci.In fapt, politica nu si-a dat inca bacalaureatul si se bucura sa bata mingea in curtea scolii", declara Gabriel Diaconu, la postul Digi 24. El a sublinit insa ca este esentiala prezenta la vot pentru ca nu te baga nimeni in seama decat daca spui prezent la vot."Diseara vom avea castigatori, perdanti, dar si un procent de romani cu drept de vot care se deosebesc de ceilalti prin aceea ca si-au asumat. Poate o sa isi dea seama mai tarziu ca nu au votat pe cine trebuia, dar si-au asumat.Romanii trebuie sa se intrebe daca mai sunt dispusi sa puna in functie oameni pusi pe cumetrii si interese. Ideal, in democratie, este sa castige cel care are cel mai bun plan, proiect.Votul in Romania din 1996 incoace a fost ca o tombola. Oamenii se inscriu si unii vor castiga un loc, o pozitie.Romanii trebuie sa mearga la vot pentru ca e un exercitiu de igiena, o data la 4 ani trebuie sa iti primenesti tara.", a spus Diaconu.