Un roman din Grecia, care nu a reusit sa voteze prin corespondenta, a strabatut 140 de kilometri pentru a pune stampila la parlamentare

Emanuel sta in Grecia de 12 ani, in orasul Rethymno, din Insula Creta, care are putin peste 30.000 de locuitori. A incercat sa voteze prin corespondenta, dar votul s-a intors acasa. A doua incercare a fost, de asemenea, fara folos, situatia repetandu-se, potrivit Libertatea.ro "Probabil zeii greci mi-au fost potrivnici. Nu am cutezat o a treia trimitere, a trecut ceasul. Cea mai apropiata sectie se afla la 70 km", a spus romanul pentru Libertatea.Cea mai apropiata sectie de votare se afla in orasul Chania, la aproximativ 70 de kilometri de resedinta lui Emanuel. A decis ca trebuie sa se urce la volan si sa mearga sa voteze."Sunt doua sectii de votare pe toata Insula Creta, noi suntem la mijloc. In trecut ne-am organizat si am inchiriat un microbuz, dar acum din cauza restrictiilor legate de pandemie, nu avem voie mai mult de 3 in masina (...) Suntem o comunitate activa, am participat si la proteste", a mai povestit Emanuel.