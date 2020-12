USR nu accepta viceprimar PNL in municipiul Arad. Ce spune Gheorghe Falca

Intr-un comunicat de presa transmis luni, USR Arad arata ca alegerile parlamentare au pozitionat formatiunea aproape de PNL in municipiul Arad, iar acest lucru denota ca executivul local "trebuie partajat", astfel incat daca primarul este de la PNL, viceprimarii sa fie de la alte partide."Aceste alegeri ne-au pozitionat cel mai aproape de partidul aflat la putere, de care ne despart acum doar cateva sute de voturi. Aceasta ne face sa spunem, mai mult decat dupa alegerile din septembrie, ca executivul local trebuie partajat, prin alegerea a doi viceprimari din afara PNL. Nu ne ferim de implicare si cu certitudine nu vom pactiza cu o administratie centrata spre satisfacerea aparatului de partid", arata USR in comunicat.USR considera ca "aradenii isi doresc altceva" si arata ca poate oferi "profesionalism, responsabilitate si cinste".Pozitia USR este contrara asteptarilor PNL, ai carui lideri locali au afirmat in repetate randuri ca sunt convinsi ca vor reusi sa ajunga la un compromis privind realizarea unei coalitii in CLM, dar dupa alegerile parlamentare, cand nu vor mai exista atacuri politice intre formatiunile de dreapta.In urma comunicatului USR de luni, presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca , a declarat, pentru AGERPRES, ca liberalii nu pot renunta la un post de viceprimar."Dupa alegerile locale, USR a pus conditia ca PNL sa nu aiba un viceprimar, iar atunci s-au oprit negocierile. USR a incercat sa faca majoritate cu PSD si PMP, de aceea daca cineva doreste sa negocieze cu PNL, trebuie sa avem negocieri transparente si sa existe respect reciproc. Vom avea viceprimari doar cand se va realiza o coalitie transparenta, dar pana acum USR nu a reusit sa realizeze o coalitie transparenta nici daca a negociat cu PSD si PMP", a spus Falca.El a adaugat ca "PNL nu va renunta la viceprimar" pentru ca "este formatiunea numarul unu in municipiu", conform scorurilor de la alegerile locale si parlamentare.Intrebat daca este posibil ca municipiul Arad sa ramana in continuare fara viceprimari, Falca a raspuns: "Chiar daca se va intampla asta, Primaria va functiona, pentru ca are un primar, are un legislativ care inseamna Consiliul Local si are functionari foarte competenti".In 6 octombrie, conducerea PNL Arad anunta ca negocierile pentru formarea unei majoritati in CLM au fost intrerupte pentru ca USR-PLUS nu accepta ca una dintre pozitiile de viceprimar sa fie ocupata de un liberal.La data respectiva, presedintele USR Arad, europarlamentarul Vlad Botos, declara: "Avem o pozitie foarte clara: din moment ce PNL a castigat mandatul de primar, ni se pare normal sa formam cea mai larga majoritate in momentul in care toate formatiunile vor fi reprezentate".Botos precizase ca USR revendica un post de viceprimar, dar cere ca al doilea sa fie ocupat de PMP sau UDMR In urma alegerilor locale, configuratia politica in CLM Arad este urmatoarea: PNL - noua mandate de consilieri, USR PLUS - sapte mandate, Alianta PSLC - trei mandate, PMP - doua mandate si UDMR - doua mandate.Citeste si: